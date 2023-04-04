Asteroide do tamanho de 90 elefantes passará 'próximo' da Terra 5ª feira

Um novo asteroide gigante descoberto pela Nasa em março deste ano se aproximará da Terra na quinta-feira (6), mas não apresenta qualquer risco de impacto.
O que se sabe até agora
O meteoro, chamado 2023 FM, viaja numa velocidade de 54 mil km/h.
De acordo com os cientistas, o asteroide não tem chances de colidir com o planeta e passará a cerca de 3 milhões de km da superfície terrestre, o que é uma distância considerada "próxima" para escalas espaciais.
A rocha mede de 120 a 270 metros e é tão alta quanto o edifício Gherkin, em Londres, e tão grande quanto 90 elefantes.
Apesar de seu tamanho colossal, o meteoro foi avistado pela primeira vez somente no dia 16 de março e sua órbita elíptica foi determinada no último domingo (2).
Um asteroide menor deve se aproximar ainda mais que o 2023 FM ainda em abril. O 2023 FN13 está se movendo a uma velocidade comparativamente mais lenta, de 16,2 mil km/h, e deve passar a 1 milhão de km da superfície da Terra no final do mês.