Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Fies: termina hoje prazo para pré-selecionados comprovarem informações
Ensino superior

Fies: termina hoje prazo para pré-selecionados comprovarem informações

O processo de validação das informações deve ser realizado diretamente na instituição de ensino. Convocação da lista de espera será feita no período de 22 de agosto a 22 de setembro
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 ago 2022 às 15:11

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 15:11

Fies oferece descontos de até 99% nas renegociações de dívidas
Fies: prazo para pré-selecionados comprovarem informações termina hoje (19) Crédito: Marcello Casal | Agência Brasil
Termina nesta sexta-feira (19) o prazo para candidatos pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) apresentarem a complementação das informações de inscrição pelo endereço eletrônico.
Em 2022 foram ofertadas 110.925 vagas para o Fies. Pelas regras do programa, todos os que não foram pré-selecionados na chamada única serão, automaticamente, incluídos na lista de espera.
“Cabe ao candidato acompanhar, na página do Fies, sua eventual pré-seleção durante as convocações por meio da lista de espera, que serão realizadas no período de 22 de agosto a 22 de setembro”, alertou o Ministério da Educação.
Após a etapa de complementação da inscrição, é necessária a validação das informações declaradas no ato da inscrição. O prazo é de até cinco dias úteis após a data da complementação da inscrição, realizada na página do Fies, no portal Acesso Único.
O procedimento de validar as informações deve ser realizado diretamente na instituição de ensino superior para a qual o candidato tenha sido pré-selecionado. Cabe à instituição informar ao estudante sobre o meio a ser utilizado para o recebimento da documentação exigida, que pode ser em formato físico ou digital.

FIES

O Fies é um programa do Ministério da Educação que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas aderentes ao programa.

Veja Também

Jovem invade escola em Vitória com arco e flecha e coquetel molotov

Funcionário de lanchonete morto em assalto na Serra deixa três filhos

Disputa por terra deixa dois mortos e dois feridos em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação MEC Fies Ensino Superior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Projeto de Tabata ameaça liberdade ao limitar críticas a Israel
Arthur e Ricardo Ferraço, Lélia Salgado, Renato e Virginia Casagrande, Mila Casagrande e Fabrício Noronha
Cais das Artes abre as portas com exposição "Amazônia" de Sebastião Salgado
Imagem de destaque
Viva Seu Natal e sua oficina em Santa Lúcia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados