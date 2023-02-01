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Pandemia

Farmácias preveem nova escalada em testes positivos de Covid

Levantamento da Abrafarma aponta alta acima de 70% no mês de dezembro em comparação com novembro; ao todo, foram mais de 150 mil casos positivos no último mês de 2022
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 fev 2023 às 15:58

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 15:58

As grandes redes de drogarias preveem uma nova escalada no registro de casos positivos em testes de Covid em janeiro, segundo a Abrafarma (que reúne as maiores farmácias do país).
O novo levantamento com os dados mais recentes, de dezembro, aponta alta acima de 70% na comparação com novembro. Foram mais de 150 mil casos detectados pelas farmácias no último mês de 2022. O número é 19 vezes o resultado de outubro, segundo a Abrafarma.
A incidência de positivos no total de testes de farmácia subiu do patamar de 13% em outubro para quase 35% em dezembro, portanto, acima da média histórica. Desde que o serviço começou a ser oferecido pelo varejo farmacêutico, em abril de 2020, foram mais de 20 milhões de testes, sendo aproximadamente 24% positivos.
Profissional de saúde faz teste de Covid em morador da província de Anhui.
Profissional de saúde faz teste de Covid em morador da província de Anhui, na China Crédito: Xinhua | Jin Liwang
"O contingente de atendimentos teve alta 60% [em dezembro], bem abaixo dos 72% de incremento nos casos, o que representa um sério sinal de alerta para a resiliência da doença. O estoque das lojas segue elevado para absorver essa demanda", diz Sergio Mena Barreto, CEO da Abrafarma, em nota.

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