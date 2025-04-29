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Punição exemplar

Faculdade expulsa 12 alunos por faixa com apologia ao estupro

A foto, que circulou em grupos internos da faculdade, gerou indignação entre estudantes e corpo diretivo. Ela também contava com a presença de uma mulher, que supostamente faz parte da Atlética

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 08:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2025 às 08:44
Alunos de medicina da Faculdade Santa Marcelina usam faixa com apologia ao estupro - Reprodução/Redes sociais
Alunos de medicina da Faculdade Santa Marcelina usam faixa com apologia ao estupro - Reprodução/Redes sociais Crédito: Reprodução/Redes sociais/cedido à Folhapress
A Faculdade Santa Marcelina expulsou 12 alunos que posaram para uma foto junto a uma faixa que fazia apologia ao estupro. Membros da Atlética posaram para uma foto segurando uma faixa com a frase: "entra porra escorre sangue". O caso aconteceu antes de uma partida de handebol.
A foto, que circulou em grupos internos da faculdade, gerou indignação entre estudantes e corpo diretivo. Ela também contava com a presença de uma mulher, que supostamente faz parte da Atlética. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que a Atlética foi responsável pela compra da faixa e pela inscrição da frase. Alunos relataram que a faixa foi feita após um treino de futsal na quinta-feira, 13, com participação direta dos atleticanos.
O Centro Acadêmico Adib Jatene e outras entidades estudantis classificaram o episódio como apologia ao estupro. A frase da faixa, segundo fontes, teria sido inspirada em uma letra de uma música da cantada por alguns dos alunos, que foi banida pela instituição em 2017. A letra fazia apologia à violência sexual e continha expressões explícitas de desrespeito, com versos como "entra porra e sai sangue" e referências à violência sexual contra mulheres. Após denúncia dos coletivos da faculdade, a música foi banida da instituição.

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