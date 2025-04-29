Faculdade expulsa 12 alunos por faixa com apologia ao estupro

Alunos de medicina da Faculdade Santa Marcelina usam faixa com apologia ao estupro - Reprodução/Redes sociais Crédito: Reprodução/Redes sociais/cedido à Folhapress

A Faculdade Santa Marcelina expulsou 12 alunos que posaram para uma foto junto a uma faixa que fazia apologia ao estupro. Membros da Atlética posaram para uma foto segurando uma faixa com a frase: "entra porra escorre sangue". O caso aconteceu antes de uma partida de handebol.

A foto, que circulou em grupos internos da faculdade, gerou indignação entre estudantes e corpo diretivo. Ela também contava com a presença de uma mulher, que supostamente faz parte da Atlética. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que a Atlética foi responsável pela compra da faixa e pela inscrição da frase. Alunos relataram que a faixa foi feita após um treino de futsal na quinta-feira, 13, com participação direta dos atleticanos.