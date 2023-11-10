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Durante briga

Estudante é esfaqueado e morto na porta de escola em São Paulo

O suspeito, de 18 anos, foi preso em flagrante. O caso deve ser apresentado no 1° Distrito Policial de São Bernardo do Campo e a motivação ainda está sendo investigada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2023 às 17:04

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 17:04

Um estudante de 16 anos foi esfaqueado e morto durante uma briga na calçada da Escola Estadual Maurício de Castro, no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (10). A vítima, que levou duas facadas no abdômen, ainda chegou a ser levada para uma UPA próximo, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com a Polícia Civil.
A Polícia Militar disse que o suspeito do crime foi preso em flagrante. Ele tem 18 anos. Outras duas pessoas foram levadas para depor como testemunhas no caso. Os policiais abordaram o suspeito e outras duas pessoas em uma rua próxima da escola logo após o crime. Uma delas estava com a camiseta manchada de sangue.
Ainda conforme a Polícia Civil, em um primeiro momento foi apurado que o ataque teria ocorrido por divergências antigas entre a vítima e o autor. Já a Polícia Militar informou que o adolescente vinha sofrendo ameaças de um desconhecido em virtude de uma mulher.
A frente da escola foi preservada para perícia. O caso deve ser apresentado no 1° Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

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