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Escola estadual

Estudante agride professor com estilete durante aula em São Paulo

Conforme a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por funcionários da escola até o pronto-socorro de um hospital que fica na mesma região.

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 17:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2022 às 17:37
Um professor foi agredido por uma aluna dentro da Escola Estadual Professor Armando Gomes de Araújo, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, por volta das 8h30 desta quarta-feira (25). De acordo com uma funcionária da escola, a estudante utilizou um estile para ferir o docente.
A PM relatou que o ferimento foi superficial, mas não precisou em qual parte do corpo o professor foi atingido. Conforme a corporação, a vítima foi socorrida por funcionários da escola até o pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, que fica na mesma região.
Escola Estadual Professor Armando Gomes
Escola Estadual Professor Armando Gomes Crédito: Reprodução I Google Street View
A aluna que agrediu o professor e seu responsável foram levados para o 50° DP (Itaim Paulista). Procurada, a Secretaria da Educação do Estado não havia se manifestado até a publicação deste texto.

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