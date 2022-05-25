Estudante agride professor com estilete durante aula em São Paulo

Um professor foi agredido por uma aluna dentro da Escola Estadual Professor Armando Gomes de Araújo, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, por volta das 8h30 desta quarta-feira (25). De acordo com uma funcionária da escola, a estudante utilizou um estile para ferir o docente.

A PM relatou que o ferimento foi superficial, mas não precisou em qual parte do corpo o professor foi atingido. Conforme a corporação, a vítima foi socorrida por funcionários da escola até o pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, que fica na mesma região.

Escola Estadual Professor Armando Gomes Crédito: Reprodução I Google Street View