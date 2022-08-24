Estrangeiro é preso em SP suspeito de assediar brasileira em voo

Um homem de Bangladesh foi preso pela Polícia Federal, nesta terça (23), por suspeita de assediar sexualmente uma brasileira de 23 anos, enquanto ela dormia em avião que vinha para São Paulo.
O suspeito de 46 anos foi levado à delegacia pelo crime de importunação sexual após testemunhas serem ouvidas ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de São Paulo.
Durante o voo, a passageira relatou que estava dormindo e, quando acordou, gritou com o homem e foi auxiliada pela tripulação, que a colocou em outro lugar da aeronave.
A mulher alegou que, antes do ocorrido, já havia alertado uma pessoa ao lado sobre a atitude "inconveniente" do suspeito ao se movimentar no assento em que ele ocupava, esbarrando no corpo dela diversas vezes.
A polícia foi chamada pelos funcionários da companhia aérea e prendeu o passageiro.