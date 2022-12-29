Estilista britânica Vivienne Westwood morre aos 81 anos

A estilista britânica Vivienne Westwood morreu nesta quinta (29), aos 81 anos, em Londres, na Inglaterra. Causa da morte não foi divulgada. De acordo com um comunicado publicado na página oficial de Vivienne, a estilista "morreu pacificamente, cercada pela família".
Marido diz que "seguirá com Vivienne em seu coração". Andreas Kronthaler, 56, marido e parceiro criativo, disse em nota para a imprensa internacional: "Nós trabalhamos até o fim, e ela me deixou muitas coisas para levar adiante."
Westwood marcou a moda com a estética punk. A estilista se destacou nos anos 70 ao apresentar visuais andróginos e ousados, camisetas com slogans e por levar o ativismo na passarela.
A estilista vestiu supermodelos como Kate Moss e Naomi Campbell. Sua grife também vestiu celebridades como Madonna, que usou um look de Westwood no clipe de "Fever", em 1992, Angelina Jolie, Dua Lipa e Zendaya.