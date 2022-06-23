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Recall 2022

Novo olhar para a moda conduz os passos da líder em calçados

Itapuã, vencedora no segmento, lança projetos que reforçam contato virtual com o consumidor para manter preferência do público capixaba

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 00:16

Publicado em 

23 jun 2022 às 00:16
Calçados Itapuã
Calçado da Itapuã: pés antenados com as tendências para a composição de looks Crédito: Divulgação
Com o foco voltado para a criação de uma coleção de produtos que encurtem a distância entre as pessoas e a moda, por meio de multicanais de comunicação com os seus clientes, a Itapuã Calçados chega aos 66 anos de mercado capixaba de olho no futuro e nas transformações que ele enseja, prometendo trazer para o Estado as principais tendências mundiais do segmento.
Contemplada com o primeiro lugar do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta na categoria “Loja de Calçados”, a rede também lança um olhar, muito breve, para o passado e revisita as experiências vivenciadas durante os períodos mais críticos da pandemia da Covid-19. Os aprendizados dessa fase serviram de norte para a implantação de um modelo de trabalho mais moderno e veloz.
A gerente de Marketing da Itapuã, Luiza Wagner, adianta o que os consumidores poderão esperar de novidades. “Somos uma empresa de 66 anos e que está presente na vida dos capixabas. Temos 30 lojas no Estado, além da loja virtual, que oferecem um atendimento de qualidade. Estamos em busca de uma renovação para atender cada vez melhor nossos clientes, alinhados às tendências mundiais da moda”, informa.
A gerente de Marketing da Itapuã, Luiza Wagner
A gerente de Marketing da Itapuã, Luiza Wagner, ressalta que a empresa busca sempre renovação Crédito: Divulgação
Assim como aconteceu com grande parte das empresas no país e no exterior, a Itapuã precisou pensar em uma alternativa à crise ocasionada pelo avanço do coronavírus, que obrigou grandes e consolidados negócios a fecharem suas portas por tempo indeterminado. E foi nesse ambiente completamente hostil que a rede enxergou a oportunidade de, mais uma vez, se transformar.
“O cenário obrigou o mundo a se adaptar rapidamente às adversidades impostas. A Itapuã, que já estava estudando novos projetos, teve que acelerar a implementação de vários deles. Aprendemos que a transformação se faz agora, no presente, com muita garra e determinação”, relembra Luiza.

CRESCIMENTO

Já no que se refere às ações visando ao crescimento da marca nos próximos anos, ela cita a atmosfera de confiança como base para o avanço.
“Estamos muito confiantes dos nossos próximos passos, fortalecendo nossa coleção com produtos diferenciados e exclusivos, alinhados à nossa missão de encurtar a distância entre a moda e as pessoas, com o objetivo de sermos multicanais com excelência para que o nosso cliente tenha sempre a melhor experiência de compra conosco”, pontua a gerente de Marketing.
Itapuã Calçados
Itapuã Calçados: líder no seu segmento Crédito: Divulgação
Ao falar sobre o reconhecimento recebido por parte do público, Luiza credita essa resposta positiva do mercado à preocupação que a marca, a qual hoje conta com 55 lojas espalhadas pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mantém em se reinventar a cada novo ciclo, adequando-se às mudanças sociais, especialmente no campo da moda.
“Fizemos um rebranding e estamos fortalecendo o nosso posicionamento de ser uma loja de moda. Estamos investindo muito no ambiente digital, tanto no nosso e-commerce quanto no atendimento através do WhatsApp, com a contratação de ferramentas para melhorar a experiência on-line do nosso cliente”, explica.
Calçados Itapuã
Versatilidade é um dos focos das coleções lançadas Crédito: Divulgação
Luiza ressalta o cenário econômico dos últimos dois anos. “Houve um baque no mercado. Mas aproveitamos o momento para colocarmos nosso foco em moda, tanto no posicionamento de marca como no de produtos. E o consumidor está percebendo essa mudança”, conclui.

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