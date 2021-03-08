Estamos negociando com outros laboratórios compra de mais vacinas, diz Doria

Segundo Doria, o Estado também receberia parte das cerca de 20 milhões de doses da vacina Sputnik V, em negociação pelo consórcio de governadores, bem como de imunizantes de outros laboratórios, dos quais preferiu não revelar detalhes. Doria, entretanto, ressaltou não ter certeza de que o pedido por 20 milhões de doses poderia ser atendido integralmente pela farmacêutica.