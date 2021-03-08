Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Estamos negociando com outros laboratórios compra de mais vacinas, diz Doria
São Paulo

Estamos negociando com outros laboratórios compra de mais vacinas, diz Doria

Segundo o governador de São Paulo, o Estado também receberia parte das cerca de 20 milhões de doses da vacina Sputnik V, em negociação pelo consórcio de governadores

Publicado em 08 de Março de 2021 às 14:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 mar 2021 às 14:47
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou decisão de Arthur Lira
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou decisão de Arthur Lira Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou, nesta segunda-feira (08), que o Estado negocia com outros laboratórios a compra de mais vacinas contra a Covid-19 em adição às doses que deve receber do Plano Nacional de Imunização
Segundo Doria, o Estado também receberia parte das cerca de 20 milhões de doses da vacina Sputnik V, em negociação pelo consórcio de governadores, bem como de imunizantes de outros laboratórios, dos quais preferiu não revelar detalhes. Doria, entretanto, ressaltou não ter certeza de que o pedido por 20 milhões de doses poderia ser atendido integralmente pela farmacêutica.
"As outras negociações, essas sim são individualizadas, nós não podemos revelar publicamente até porque se o fizéssemos o governo federal, como sempre, criaria hostilidades e dificuldades para que essas outras empresas pudessem oferecer vacinas para São Paulo", disse Doria durante entrevista coletiva do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.
Doria também afirmou que o governo do Estado comprará mais 30 milhões de doses do Instituto Butantan, após o órgão concluir a entrega dos 100 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, a fim de "completar a vacinação" no Estado. Conforme o dirigente, a entrega dos imunizantes ao Ministério da Saúde deve acontecer um mês antes do prazo estabelecido originalmente, em 30 de setembro. "Hoje já temos a convicção, a certeza, de que entregaremos 100 milhões de doses até 30 de agosto, um mês antes do previsto", afirmou. "Graças a esse esforço de trabalho 24 horas em três turnos no Instituto Butantan".

Veja Também

Pfizer vai entregar 14 milhões de doses de vacina contra Covid-19 até junho

Na contramão do mundo, Brasil tem maior alta nos óbitos por Covid

Governo negou três ofertas da Pfizer e perdeu ao menos 3 milhões de doses

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde São Paulo (SP) João Doria Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados