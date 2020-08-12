Estado do Rio passa de 185 mil casos de Covid-19; mais de 14 mil morreram

O Estado do Rio de Janeiro registrou 83 mortes por Covid-19 e 3.047 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta quarta-feira (12) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 14.295 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 185.610 casos. Mais 1.061 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 165.894 pacientes se curaram.