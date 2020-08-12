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Números da pandemia

Estado do Rio passa de 185 mil casos de Covid-19; mais de 14 mil morreram

Rio de Janeiro registrou 83 mortes por Covid-19 e 3.047 novos casos da doença no período de 24h, segundo boletim divulgado na noite desta quarta (12) pela secretaria estadual de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 18:50

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 18:50

Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES
Rio de Janeiro registrou 83 mortes por coronavírus nas últimas 24h Crédito: Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 83 mortes por Covid-19 e 3.047 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta quarta-feira (12) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 14.295 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 185.610 casos. Mais 1.061 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 165.894 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (8.710), São Gonçalo (605), Duque de Caxias (596), Nova Iguaçu (459), São João de Meriti (338), Niterói (314), Campos dos Goytacazes (244), Belford Roxo (227), Itaboraí (179) e Magé (167).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (77.627), Niterói (9.599), São Gonçalo (9.514), Duque de Caxias (6.657), Macaé (6.282), Nova Iguaçu (4.536), Volta Redonda (4 290), Angra dos Reis (4.142), Belford Roxo (3.617) e Itaboraí (3 569).

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