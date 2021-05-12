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Imunização

Estações de trens, metrô e ônibus terão vacinação contra Covid em SP

Esses pontos, segundo o governo, somam-se aos mais de 4.000 locais de vacinação espalhados por todo o estado e serão usados para aplicação da primeira dose do imunizante

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mai 2021 às 15:12
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A partir desta quinta-feira (13), o governo estadual de São Paulo abrirá novos postos de vacinação contra a Covid-19 em estações de trens, metrô e ônibus. No total, serão abertas seis unidades, sendo quatro na CPTM (Companhia Paulista de Trêns Metropolitanos): nas estações Guaianases; São Miguel; Jardim Helena e Itaim Paulista; uma na linha 3-Vermelha (Corinthians-Itaquera) do metrô, e outra no terminal São Mateus da EMTU (Empresa Municipal de Transportes Urbanos). Elas irão funcionar das 9h30 às 17h.
Na próxima segunda-feira (17), serão abertos três postos de vacinação na linha 4-amarela do metrô: República, Pinheiros e Butantã.
O anúncio foi feito pelo governador João Doria (PSDB) na tarde desta quarta-feira (12), em entrevista à imprensa no Palácio dos Bandeirantes.
Esses pontos, segundo o governo, somam-se aos mais de 4.000 locais de vacinação espalhados por todo o estado e serão usados para aplicação da primeira dose do imunizante em pessoas integrantes dos grupos prioritários de vacinação.
Segundo Doria, a medida visa facilitar o acesso a vacina da população que utiliza o transporte público. De acordo com o governo, no ano passado empresas ligadas à STM (Secretaria de Transportes Metropolitanos), em parceria com secretarias municipais de saúde, aplicaram 77.120 vacinas de febre amarela, gripe, poliomielite e tríplice viral.
Atualmente estão sendo vacinadas pessoas com 60 anos ou mais, e novos grupos que passaram a ser incluídos no programa de vacinação desde a última segunda-feira (10), tais como pessoas com síndrome de Down, pacientes em terapia renal substitutiva e transplantados com idades entre 18 anos e 59 anos.
Esse público integra os novos grupos que começaram a ser vacinados desde a última segunda-feira (10). A partir desta quarta-feira (12), começaram a ser imunizadas pessoas de 55 anos a 59 anos com comorbidades e deficiências permanentes.

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AMPLIAÇÃO 

Também nesta quarta-feira, foi anunciada a ampliação da vacinação para pessoas com deficiências permanentes e comorbidades de 45 anos a 49 anos. Esse grupo começa a ser vacinado a partir do dia 21 deste mês, uma sexta-feira.
Já a partir da próxima segunda-feira (17), deverá ser retomada a imunização de grávidas e puérperas (mulheres que tiveram filhos até 45 dias após o parto) com comorbidades, totalizando 100 mil pessoas. A imunização dessas mulheres deveria ter começado nesta terça-feira (11) com a vacina Oxford/AstraZeneca, entretanto, foi suspensa após um pedido feito pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) um dia antes. Agora será feita com Coronavac ou Pfizer.
O governo estadual pede para que todas as pessoas elegíveis a tomar a vacina contra a Covid-19 façam um pré-cadastro no site Vacina Já. Ele não garante a vacina, porém, agiliza o atendimento.

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