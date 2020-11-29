AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • 'Está tudo relativamente tranquilo, tudo sob controle', diz Barroso
Eleições 2020

'Está tudo relativamente tranquilo, tudo sob controle', diz Barroso

O primeiro turno das eleições municipais foi marcado por tentativa de invasão de hacker e problemas técnicos na contabilização dos votos

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 18:30
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso Crédito: Toberto Jayme/Ascom/TSE
Após um primeiro turno marcado por tentativa de invasão hacker e problemas técnicos na contabilização dos votos, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, disse neste domingo (29), que o segundo turno das eleições municipais ocorre dentro da normalidade. "Está tudo relativamente tranquilo, tudo sob controle", disse.
Barroso conversou com jornalistas enquanto se dirigia ao setor que cuida da tecnologia do tribunal. Há pouco, ele recebeu o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza, que trouxe informações sobre a atuação da corporação para garantir a segurança das eleições.
Diferentemente do 1º turno, quando previsões de horário de conclusão da apuração dadas por Barroso foram frustradas devido a um "problema técnico" em um dos núcleos de processadores de contabilização, o presidente da corte eleitoral evitou antever um prazo para o término da apuração.
Barroso disse que a equipe trabalha para que a totalização dos votos seja finalizada num prazo menor do que no 1º turno. "Nós vamos divulgar hoje, se Deus quiser", disse.
O ministro também parabenizou a Polícia Federal pelas investigações que resultaram na prisão do suspeito de ter realizado o ataque hacker contra o TSE no primeiro turno. Ele foi detido em Portugal no âmbito da Operação Exploit, deflagrada em conjunto com a Polícia Judiciária Portuguesa - Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica.
Outros três mandados de busca e apreensão e três medidas cautelares de proibição de contato entre investigados foram cumpridos no Brasil, nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.
"A Polícia Federal foi extremamente eficiente junto com polícia portuguesa", disse Barroso em breve conversa com os jornalistas. O ministro deve conceder entrevista coletiva mais tarde na sede do TSE, em Brasília.

Veja Também

Eleições tiveram 583 urnas substituídas e 52 casos de boca de urna

Maia cobra propostas do governo para organizar contas públicas

Tribunais eleitorais fazem auditoria das urnas em dia de votação

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/08/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 07/08/2026
Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)
Bicicletas compartilhadas da Grande Vitória terão acesso gratuito nos dias 9 e 16

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados