Tribunais eleitorais fazem auditoria das urnas em dia de votação

TRE prepara urnas eletrônicas de eleição de 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

Os Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) realizam duas auditorias hoje (29) com as urnas eletrônicas para garantir a transparência e a lisura das votações que ocorrem em 2º turno em 57 municípios.

As urnas auditadas neste domingo foram sorteadas ontem em público com a presença da imprensa, Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público em eventos promovidos nos estados.

A Justiça Eleitoral faz a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas para verificar as condições normais de uso, antigamente o procedimento era chamado de votação paralela. Os TRE também promovem auditoria de verificação da autenticidade e da integridade dos sistemas instalados nas urnas eletrônicas.

Como explica nota da Justiça Eleitoral, na auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, uma eleição é simulada com cédulas previamente preenchidas, e realizada nas urnas preparadas para a eleição.

A votação paralela, gravada em vídeo, serve para demonstrar a todos eleitores que o voto digitado é o voto computado, de forma simples e visual.

No caso da auditoria de verificação da autenticidade e integridade dos sistemas, o propósito é verificar se os programas instalados nas urnas eletrônicas das seções sorteadas possuem as assinaturas digitais dos sistemas lacrados pela Justiça Eleitoral. A verificação ocorre na seção eleitoral, onde é emitido documento, chamado de zerézima, que comprova que não há nenhum voto dentro da urna antes do início da votação.