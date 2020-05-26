Escritório da primeira-dama também é alvo de operação no Rio

Esposa do Governador do Rio de Janeiro, Helena Witzel Crédito: Domingos Piexoto/ Agência O Globo

A Operação Placebo, desencadeada nesta terça-feira (26) para apurar indícios de desvios de recursos públicos destinados ao atendimento do estado de emergência de saúde pública do coronavírus no Rio , também tem como alvo o escritório de advocacia da primeira-dama Helena Witzel.

Segundo a PF, há indícios de um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro.

Agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão em endereços de São Paulo e no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, os agentes vasculham a sede da Organização Social IABAS, que celebrou contrato de R$ 850 milhões com o governo do Rio para implantação de hospitais de campanha no Estado.