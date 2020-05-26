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Operação Placebo

Escritório da primeira-dama também é alvo de operação no Rio

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça (26), mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governo estadual do Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 10:56

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 10:56

Esposa do Governador do Rio de Janeiro, Helena Witzel
Esposa do Governador do Rio de Janeiro, Helena Witzel Crédito: Domingos Piexoto/ Agência O Globo
A Operação Placebo, desencadeada nesta terça-feira (26) para apurar indícios de desvios de recursos públicos destinados ao atendimento do estado de emergência de saúde pública do coronavírus no Rio, também tem como alvo o escritório de advocacia da primeira-dama Helena Witzel.
Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça (26), no Palácio Laranjeiras, mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao governo estadual do Rio de Janeiro. Agentes estão no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel, na zona sul da capital fluminense, na casa em que o mandatário morava antes de assumir o governo Rio, no Grajaú, zona norte, e ainda no Palácio da Guanabara, sede oficial do governo fluminense.
Segundo a PF, há indícios de um esquema de corrupção envolvendo uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado do Rio de Janeiro.

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Agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão em endereços de São Paulo e no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, os agentes vasculham a sede da Organização Social IABAS, que celebrou contrato de R$ 850 milhões com o governo do Rio para implantação de hospitais de campanha no Estado.
As ordens foram expedidas pelo Superior Tribunal de Justiça - em razão das menções a Witzel, que tem foro privilegiado. Em nota, a Polícia federal informou que foram compartilhadas com a Procuradoria-Geral da República, dentro da investigação em curso no STJ, provas obtidas durante as investigações iniciadas no Rio de Janeiro pela Polícia Civil, pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal.
Wilson Witzel negou irregularidades e apontou interferências do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas investigações. Ele apontou como evidência o fato de a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) ter mencionado, nesta segunda-feira (25), ações iminentes da PF contra governadores.

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