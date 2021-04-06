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Novo diretor-geral

Escolhido para comandar a PF já ocupou cargos em governos de PT e PSDB

Paulo Maiurino também chefiou a Secretaria de Segurança do STF entre outubro de 2019 e setembro de 2020 e tem boa relação com os ministros da Corte

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 20:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 abr 2021 às 20:51
Agentes da Polícia Federal cumprem sete mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (20) na Operação Sem Limites IV, a 77ª fase da Lava Jato
No comando da PF, Maiurino terá o desafio de manter a independência da corporação sem desagradar o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress
O novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, tem no currículo cargos de confiança em governos do PSDB e do PT. É considerado hoje um dos quadros da corporação mais próximos da política.
Escolhido pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, para chefiar a corporação, o delegado foi secretário de Esporte e Lazer do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) em São Paulo entre 2016 e 2018 e assessor especial da Secretaria de Segurança do Distrito Federal na gestão de Agnelo Queiroz (PT).
É considerado por Torres um nome que ajudará o Palácio do Planalto a refazer a base na Segurança Pública, desarticulada nos últimos meses – reflexo das mudanças realizadas na pasta da Justiça com a saída de Sergio Moro, no primeiro semestre do ano passado, e com a dificuldade do governo de levar adiante no Parlamento matérias de interesse do grupo.
Assim como o novo ministro da Justiça, Maiurino tem uma bom trânsito na relação com a bancada da bala no Congresso Nacional.
No comando da PF, Maiurino terá o desafio de manter a independência da corporação sem desagradar o presidente Jair Bolsonaro.
Além do Legislativo, o novo diretor da PF também tem interlocução com o Judiciário. Ele chefiou a Secretaria de Segurança do STF (Supremo Tribunal Federal) entre outubro de 2019 e setembro de 2020 e tem boa relação com os ministros da Corte.
Maiurino e Torres, que também é delegado da PF, se conheceram na corporação. Maiurino foi apresentado a Bolsonaro, que concordou com a escolha, na última sexta-feira (2).
O delegado Paulo Maiurino
O delegado Paulo Maiurino Crédito: Reprodução Alesp
O delegado assume o cargo em um momento conturbado, após o chefe do Executivo fazer seis mudanças no primeiro escalão do governo e trocar também o comando do Ministério da Justiça.
Dentro da PF, ele já ocupou cargos relevantes. Comandou a Interpol Brasil (Divisão de Cooperação e Operações Policiais Internacionais) e foi assessor de relações internacionais da direção da corporação.
Além disso, chefiou o Serviço de Planejamento e Controle e a Divisão de Organização e Métodos da Diretoria de Administração e Logística da PF.
Ele tem duas pós-graduações sobre segurança pública, uma na Universidade de Virgínia nos Estados Unidos e outra na Academia Nacional de Polícia.
Maiurino ocupará o lugar de Rolando de Souza, nomeado para o cargo em maio do ano passado. Rolando chegou ao posto em um momento turbulento, após Moro e o então chefe da PF, Maurício Valeixo, pedirem demissão acusando o presidente de querer interferir nos trabalhos da corporação.
Com a saída dos dois, o chefe do Executivo decidiu nomear o delegado Alexandre Ramagem para o cargo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, porém, vetou a posse de Ramagem sob a alegação de que violava o princípio da moralidade e da impessoalidade. O delegado era amigo da família do presidente.
Após a saída de Moro do governo, o Supremo instaurou um inquérito para apurar as acusações.
Em depoimento prestado à polícia sobre o tema, Moro apresentou uma mensagem que recebeu de Bolsonaro relativa ao assunto: "Moro você tem 27 Superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro", disse o presidente a Moro, por mensagem de WhatsApp, segundo transcrição do depoimento do ex-ministro à PF.
Na época, a corporação trocou a chefia no Rio de Janeiro. O delegado Carlos Henrique Oliveira deixou o cargo para ser o diretor-executivo da polícia, número dois na hierarquia do órgão, e Tássio Muzzi entrou no seu lugar.
Maiurino, porém, é visto como mais habilidoso politicamente do que os dois antecessores.

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Antes de chegar à PF, era assessor especial de segurança institucional da presidência do Conselho da Justiça Federal.
Entre janeiro de 2019 e setembro de 2020, integrou o Conselho de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro.
Em São Paulo, além da secretaria de Esportes, também foi subsecretário na pasta da Segurança Pública de maio a dezembro de 2018.
No Ministério da Justiça, já foi corregedor do Depen (Departamento Penitenciário Nacional) entre 2010 e 2012, englobando as gestões dos ex-ministros Luiz Paulo Barreto e José Eduardo Cardozo.
Apesar dos cargos que ocupou posteriormente em administrações petista e tucana, Maiurino atuou, em auxílio ao delegado Luís Flávio Zampronha, nos inquéritos do mensalão do PT e do mensalão mineiro tucano em meados dos anos 2000.
Graduado em direito pela Faculdade de Direito de Marília (SP), também viveu a adolescência no interior paulista.

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