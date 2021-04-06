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R$ 2,3 milhões

Subprocurador do TCU pede análise dos gastos em férias de Bolsonaro

Lucas Furtado quer que o TCU também avalie "a pertinência e a oportunidade" dos gastos, considerando a pandemia em curso no Brasil

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 abr 2021 às 15:41
O presidente Jair Bolsonaro causa aglomeração em Praia Grande, SP
O presidente Jair Bolsonaro causando aglomeração em Praia Grande, SP Crédito: Reprodução/ Facebook Jair Bolsonaro
O subprocurador Lucas Rocha Furtado enviou nesta segunda, 5, ao Tribunal de Contas da União uma representação para que a corte analise a 'natureza e a composição' das despesas do governo federal com as férias de fim de ano do presidente Jair Bolsonaro, que chegaram a mais de R$ 2,3 milhões.
Furtado quer que o TCU também avalie 'a pertinência e a oportunidade' dos gastos, 'considerando o momento atual, em que o País enfrenta uma das mais críticas crises de sua história, seja sob o aspecto econômico-financeiro, seja sob o aspecto sanitário-social'.
O valor questionado corresponde aos gastos no recesso do período de 18 de dezembro de 2020 a 5 de janeiro e foi informado ao deputado federal Elias Vaz (PSB-GO), que solicitou informações à Secretaria-Geral da Presidência e ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI).
No fim do ano, Bolsonaro viajou para São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e depois retornou para Brasília, onde passou o Natal. Depois, viajou para o Guarujá, para passar o Ano Novo. Nas duas viagens, o custo com a equipe de segurança foi de R$202.538,21.
O GSI informou que os gastos com transporte aéreo de Bolsonaro foram estimados, com base em tabelas do Comando da Aeronáutica, em US$ 185 mil.
Em ofício de resposta ao pedido do deputado, o GSI destacou que as despesas estão dentro do Orçamento Anual previsto para a pasta e para a Aeronáutica. A Secretaria-Geral informou ter gasto R$1.196.158,40 em despesas nas viagens do presidente. Neste valor estão incluídos o custeio com hospedagem de Bolsonaro e sua equipe, alimentação e despesas aeroportuárias, além de combustível de veículos terrestres.

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