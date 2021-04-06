Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Promotoria vai apurar empréstimo na compra de mansão de Flávio Bolsonaro
R$ 6 milhões

Promotoria vai apurar empréstimo na compra de mansão de Flávio Bolsonaro

A mansão custou R$ 6 milhões e, deste total, R$ 3,1 milhões foram financiados pelo Banco de Brasília (BRB); no momento, a Promotoria colhe informações sobre o caso

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 16:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 abr 2021 às 16:58
Senador Flávio Bolsonaro
Senador Flávio Bolsonaro Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios abriu um procedimento inicial para apurar as condições do empréstimo do Banco de Brasília (BRB) ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) para a compra de uma mansão de R$ 6 milhões na capital federal. O caso está sendo tratado pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social a partir de uma representação apresentada à Ouvidoria do órgão.
No momento, a Promotoria colhe informações sobre o caso. A apuração não envolve transações ou movimentação patrimonial de Flávio Bolsonaro, algo que seria de competência do Ministério Público Federal.
A mansão custou R$ 6 milhões e, deste total, R$ 3,1 milhões foram financiados pelo BRB. O pagamento poderá ser feito em 360 parcelas com uma taxa de juros de 4,85% ao ano e taxa de juros reduzida de 3,71% ao ano, além da variação da inflação.
Um simulador do BRB consultado pelo Estadão demonstra que um financiamento semelhante, com a mesma taxa de juros, seria possível caso o interessado comprove renda mínima de R$ 46,4 mil Como senador, Flávio Bolsonaro recebe salário bruto de R$ 33,7 mil, que cai para R$ 24,9 mil após os descontos. A mulher do parlamentar, a dentista Fernanda Bolsonaro, não tem renda fixa.
Em março, o presidente do BRB Paulo Henrique Costa afirmou ao Estadão que a taxa cobrada pela instituição é 'operação normal'. "Taxa é taxa de mercado. Operação normal. A gente é líder aqui no Distrito Federal", disse.
Por meio de nota, o BRB afirmou que 'a concessão de qualquer operação de crédito segue padrões e normas bancárias e se fundamenta em documentos e informações fornecidos pelos clientes e/ou em informações de mercado disponíveis sobre os clientes'.
A mansão de Flávio fica localizada no Lago Sul, bairro nobre da capital, e foi vendida como a 'melhor vista de Brasília da suíte máster'. O imóvel tem 1,1 mil m² com quatro suítes amplas, academia, piscina e spa com aquecimento solar. Apesar de ter sido comprada em Brasília, a transação foi registrada em um cartório de Brazlândia, na zona rural do Distrito Federal.
O valor da mansão é três vezes maior que o total de bens declarados por Flávio à Justiça Eleitoral em 2018 (R$ 1,7 milhão). No mês passado, o parlamentar afirmou que além do financiamento do BRB, conseguiu quitar a mansão com a venda de um imóvel no Rio. Este negócio, porém, não foi registrado em cartório.
Flávio foi denunciado no ano passado por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro por suposta prática de rachadinha (apropriação parcial do salário de assessores) na Assembleia Legislativa do Rio. Um dos focos da investigação mirou a aquisição de imóveis pelo filho do presidente com dinheiro supostamente desviado do esquema.

COM A PALAVRA, O BANCO DE BRASÍLIA

O BRB informa que as taxas de juros de seus produtos estão disponíveis a todos os seus clientes, conforme análise de risco de crédito.
O financiamento mencionado diz respeito a uma operação de crédito tradicional do BRB, cujas condições são disponibilizadas a todos os seus clientes. Conforme já divulgado pela imprensa, 87% dos clientes que contrataram operação semelhante tiveram acesso a taxas inferiores à praticada.
A concessão de qualquer operação de crédito segue padrões e normas bancárias e se fundamenta em documentos e informações fornecidos pelos clientes e/ou em informações de mercado disponíveis sobre os clientes.
Todas as operações de crédito imobiliário no Banco são submetidas a avaliação e consideram renda individual ou composição de renda, seguindo práticas do mercado bancário brasileiro.

Veja Também

MP recorre contra decisão que anulou quebra dos sigilos de Flávio Bolsonaro

STJ rejeita recurso de Flávio Bolsonaro e mantém dados do Coaf

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Flavio Bolsonaro Senado Federal governo federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados