ES terá Dia D de vacinação para crianças e adolescentes neste sábado (22)

Crianças e adolescentes menores de 15 anos devem comparecer a uma unidade básica de saúde (UBS) ou a qualquer ponto de vacinação em todo o país neste sábado (22) para o Dia D da Campanha de Multivacinação. O objetivo é atualizar a caderneta vacinal.
Na Grande Vitória, a programação e horários de funcionamento para as unidades de saúde da Serra, Vila Velha, Vitória e Viana foram divulgados pela prefeitura de cada município. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cariacica, informou, no entanto, que a ação será realizada no próximo sábado (29).
Os pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação da criança ou do adolescente e, se possível, um documento de identificação. As equipes de saúde irão conferir as doses já registradas e orientar sobre as vacinas necessárias, de acordo com o calendário vigente.
A campanha começou no início do mês e segue até 1º de setembro, com a oferta de 20 doses do Calendário Nacional de Vacinação que protegem contra doenças como meningites, tuberculose e cânceres associados à infecção pelo HPV.
Pela primeira vez, a campanha conta com a vacina pneumocócica 20-valente (pneumo 20), incorporada em junho ao calendário. A dose amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo, incluindo pneumonias e meningites, e é indicado para crianças menores de 5 anos.
Até a última quarta-feira (18), o Ministério da Saúde havia distribuído mais de 180 milhões de doses para garantir a vacinação em todo o país ao longo do ano. Vacinas contra a influenza, o sarampo (tríplice viral) e a poliomielite foram as mais aplicadas.
Durante o Dia D, as seguintes vacinas poderão ser aplicadas (conforme faixa etária, histórico vacinal e indicação):
- BCG;
- hepatite B;
- penta (DTP/Hib/HB);
- poliomielite (VIP);
- rotavírus humano;
- pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente;
- meningocócica C;
- influenza;
- covid-19;
- febre amarela;
- meningocócica ACWY;
- tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);
- varicela;
- DTP;
- hepatite A;
- dT;
- HPV4;
- dengue tetravalente.
Vitória
Na capital a ação acontece das 8h às 15h, em 10 pontos de vacinação na Capital: nas Unidades de Saúde: Santo Antônio, Maruípe, Conquista, Quadro, Jardim da Penha, Ilha do Príncipe, Resistência, Santo André e Unique Mall (Av. Armando Duarte Rabello, 126, Jardim Camburi).
Além desses locais, haverá vacinação durante o Vitória com Você, na EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes, em São Benedito.
Serra
As unidades de saúde participantes na Serra que funcionarão das 8h às 16h: UBS Nova Almeida, URS Jacaraípe, UBS Jardim Carapina, URS Serra Dourada, URS Feu Rosa e URS Serra-Sede . No Shopping Montserrat, o atendimento será realizado das 9h às 17h.
Também haverá vacinação durante o Serra+Cidadã, em Planalto Serrano, no Bloco A, das 8h às 14h.
Vila Velha
Em Vila Velha, haverá vacinação, das 8 às 16 horas, nas unidades de Vila Batista, Praia de Gaivotas, Terra Vermelha, Ulisses Guimarães, Jabaeté, Jaburuna, Vila Nova, Jardim Marilândia e Ibes. No Shopping Boulevard, o atendimento será das 11 às 18 horas.
Cariacica
Em Cariacica, a ação será realizada no dia 29 de agosto, em todas as unidades de saúde, das 8h às 15h.
Viana
Estarão abertas para atendimento, das 8h às 15h, as UBS de Araçatiba, Areinha, Bom Pastor, Campo Verde, Canaã, Industrial, Ipanema, Marcílio de Noronha I e II, Nova Bethânia I, Primavera, Soteco, Universal, Viana Sede e Vila Bethânia.