ES terá Dia D de vacinação para crianças e adolescentes neste sábado (22)

Crianças e adolescentes menores de 15 anos devem comparecer a uma unidade básica de saúde (UBS) ou a qualquer ponto de vacinação em todo o país neste sábado (22) para o Dia D da Campanha de Multivacinação. O objetivo é atualizar a caderneta vacinal.





Na Grande Vitória, a programação e horários de funcionamento para as unidades de saúde da Serra, Vila Velha, Vitória e Viana foram divulgados pela prefeitura de cada município. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cariacica, informou, no entanto, que a ação será realizada no próximo sábado (29).





Os pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação da criança ou do adolescente e, se possível, um documento de identificação. As equipes de saúde irão conferir as doses já registradas e orientar sobre as vacinas necessárias, de acordo com o calendário vigente.