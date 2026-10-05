Capixaba Victor Pignaton é convocado para o Campeonato Mundial de 16 anos, a Copa Davis juvenil

Victor Pignaton, atleta capixaba de 16 anos, foi convocado pelo capitão Rodrigo Ferreiro para representar o Brasil no Campeonato Mundial da categoria 16 anos, a Copa Davis juvenil, que será jogada entre os dias 3 e 9 de novembro, no Cairo, no Egito.





Pignaton venceu todos os jogos que disputou no Campeonato Sul-Americano realizado em Bogotá, na Colômbia, em agosto onde o Brasil foi o campeão.





Além de Vitinho estarão Livas Damázio e Henrique Vialle, mesmo time que levantou a taça em solo colombiano.