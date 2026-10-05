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Capixaba Victor Pignaton é convocado para o Campeonato Mundial de 16 anos, a Copa Davis juvenil

Disputas ocorrem em Cairo, no Egito, entre os dias 3 e 9 de novembro

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2026 às 16:28
Victor Pignaton
Victor Pignaton Match Tenis

Victor Pignaton, atleta capixaba de 16 anos, foi convocado pelo capitão Rodrigo Ferreiro para representar o Brasil no Campeonato Mundial da categoria 16 anos, a Copa Davis juvenil, que será jogada entre os dias 3 e 9 de novembro, no Cairo, no Egito.


Pignaton venceu todos os jogos que disputou no Campeonato Sul-Americano realizado em Bogotá, na Colômbia, em agosto onde o Brasil foi o campeão.


Além de Vitinho estarão Livas Damázio e Henrique Vialle, mesmo time que levantou a taça em solo colombiano.

Estou muito feliz em mais uma vez poder representar o Brasil, desta vez na Copa Davis juvenil. É uma competição muito dura onde os melhores do mundo na categoria Sub 16 vão estar. Agora é chegar com muita garra e dar nosso máximo

Victor Pignaton Tenista

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