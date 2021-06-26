Equipamento da PM do Rio vai auxiliar buscas por Lázaro Barbosa

Lázaro Barbosa, criminoso procurado há mais de duas semanas em Goiás Crédito: Polícia Civil/ Reprodução

A Polícia Militar do Rio de Janeiro cedeu duas estações de rádio para auxiliar na comunicação das equipes que buscam o fugitivo Lázaro Barbosa de Souza. A primeira Estação Rádio Base foi cedida no último dia 22 e a segunda segue neste sábado (26) para Goiás, com a escolta da corporação fluminense.

O equipamento foi usado na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos de 2026. Ele possibilita a conexão entre telefones celulares por meio de uma estação fixa, ajudando em buscas de grande extensão, onde a comunicação entre diferentes equipes é normalmente dificultada.

O transporte das estações, que incluem torres de transmissão de 15 metros de altura, ficou a cargo do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro.

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