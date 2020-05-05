Entidade lança portal sobre Covid-19 para pacientes com câncer Crédito: Alexey Tulenkov (Freepik)

A Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia) acaba de lançar um portal voltado para pacientes com câncer e assim levar informações sobre a Covid-19 e tratamento oncológico durante a pandemia.

A pandemia do coronavírus gera um impacto direto no sistema de saúde do Brasil. Sabemos que as dificuldades são muitas, e que inúmeras pessoas estão sofrendo com os sintomas e agravamento da Covid-19. Todas merecem ser tratadas e, por isso, todo cuidado é necessário para que não falte respiradores, leitos, insumos, medicamentos, afirma a presidente da Abrale, Merula Steagall.

O site S.O.S Coronavírus (soscoronavirus.abrale.org.br) tem como principal objetivo explicar, de forma simples e direta, muitas das dúvidas que chegam diariamente aos canais de comunicação da entidade.

No grupo de risco, muitos pacientes questionam sobre os sintomas da Covid-19, como deve ser a prevenção, as mudanças no tratamento do câncer e o que fazer caso contraia a doença.

Segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), pacientes com tumores de sangue, como linfomas, leucemias e mieloma múltiplo, podem ser mais vulneráveis ao novo coronavírus, por conta do tratamento que deixa a imunidade em patamares muito baixos.

O portal aborda ainda questões como os direitos do paciente, em caso de precisar se afastar do trabalho, por exemplo, além de aspectos emocionais durante a pandemia, alimentação e imunidade, dúvidas sobre a vacinação e doação de sangue.

Em meio à pandemia, são esperados mais de 625 mil novos casos de câncer no Brasil neste ano. ?Diagnosticar a doença logo início continua sendo essencial. Tratar a doença, também", ressalta Merula. "E durante o coronavírus, como fica este paciente? O câncer não espera. E com a nossa campanha, queremos alertar não só o paciente, mas também o sistema público e privado de saúde sobre isso.?

Nem todos os pacientes com câncer estão imunossuprimidos, mas ainda assim é fundamental tomar todos os cuidados para evitar a infecção.?