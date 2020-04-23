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Presidente

'Enquanto eu for presidente, não haverá aborto', diz Bolsonaro

Coral de  crianças coordenadas por padre polonês cantaram e entregaram miniaturas de fetos ao presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 11:28

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 11:28

Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa sobre coronavírus
Jair Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (23) que enquanto for presidente "não haverá aborto" no Brasil. A descriminalização do aborto nos casos de grávidas infectadas pelo zika vírus está sendo estudada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O julgamento estava previsto para começar nesta sexta-feira (24) mas ainda não há confirmação.
Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente parou para falar com apoiadores e ouvir um coral de crianças coordenadas pelo padre polonês Pedro Stepien. As crianças cantaram uma música religiosa e fizeram um pedido ao final: "Senhor presidente, temos um pedido para o senhor, não queremos aborto".
"Enquanto eu for presidente, não haverá aborto", respondeu Bolsonaro. O presidente recebeu das crianças miniaturas de fetos e, após ouvir mais uma música religiosa contra o aborto, respondeu: "muito bom começar o dia assim". Antes de seguir para o Planalto, o presidente também aceitou uma escultura feita e presenteada por um apoiador. Bolsonaro evitou falar com a imprensa.
No último sábado, dia 18, Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto e conversou com um grupo que protestava contra o aborto. Na ocasião, ele também recebeu miniaturas de plástico representando fetos, além de um quadro de Jesus e uma bandeira que dizia "Brasil Vivo Sem Aborto". O mandatário levantou os objetos para demonstrá-los.

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