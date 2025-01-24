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São Paulo

Empresário é morto a tiros em frente a casa noturna em Osasco

Osmarney de Moura Guedes, de 39 anos, disputou as eleições de 2024 e se elegeu apenas como vereador suplente. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2025 às 13:43

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 13:43

Osmarney de Moura Guedes, de 39 anos, morreu após ser baleado na noite de quinta-feira (23) em Osasco
Osmarney de Moura Guedes, de 39 anos, morreu após ser baleado na noite de quinta-feira (23) em Osasco Crédito: Reprodução/Redes sociais
A Polícia Civil investiga a morte de um empresário que foi baleado na noite de quinta-feira (23) em Osasco. Osmarney de Moura Guedes, de 39 anos estava em frente à casa de shows da qual era proprietário. O caso ocorreu na avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Rochdale.
Um homem armado teria se aproximado do empresário e atirado diversas vezes. Na sequência, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública) em nota. Guardas civis municipais foram acionados devidos aos disparos. Quando chegaram à casa noturna Villa M Guedes, encontraram o empresário já sem vida.
O caso foi registrado como homicídio no 5º DP de Osasco. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime. Um celular também foi apreendido no local. Conhecido como Osmar, ele disputou as eleições de 2024 para vereador. Concorrendo pelo PRD (Partido Renovação Democrática), o político teve 792 votos e se elegeu apenas como vereador suplente de Osasco.
Osmar era casado e tinha duas filhas adolescentes. ''Pai, eu te amo, vou fazer de tudo para te dar orgulho, me guarda aí do céu, tá bom?'', escreveu uma delas pelas redes sociais.

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