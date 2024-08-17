Embaixador sul-coreano Lim Ki-Mo chegou a ganhar título de cidadão no Rio de Janeiro Crédito: Arquivo pessoal

embaixador sul-coreano Lim Ki-Mo, que ficou conhecido na internet depois de ter aparecido em um vídeo cantando a música Evidências, da dupla Xitãozinho e Xororó, está de despedida do Brasil. Além da música, Lim disse em uma entrevista que sentirá falta da comida brasileira e, entre suas iguarias preferidas, estava a moqueca capixaba . Após já ter passado por outros 7 países, ele chegou por aqui em 2021 e trabalhou na aproximação entre as duas nações.

A conversa foi ao ar no programa Edição das 07h, da Globo News, neste sábado (17). Ele foi questionado, justamente, sobre as preferências gastronômicas que desenvolveu durante o tempo que passou em terras brasileiras. Como um bom diplomata, ele deixou a tradicional rivalidade entre as moquecas de lado e elogiou as duas versões mais famosas.

Your browser does not support the audio element. Embaixador que cantou Evidências se despede do Brasil e elogia moqueca capixaba

“Churrasco brasileiro é muito bom. Também gosto muito da feijoada acompanhada de uma boa caipirinha, uma combinação perfeita. Outro prato muito saboroso é a moqueca, tanto a baiana quanto a capixaba. Tudo delicioso”, elogiou o embaixador.

Para o embaixador, a diplomacia vai além das formalidades e destacou a aproximação cultural como parte importante do trabalho. "Na Coreia, também gostamos muito de cantar e dançar. Esse é um motivo para brasileiros e coreanos se encontrarem", disse ele durante a entrevista.

Quem é Lim Ki-Mo?

Lim Ki-Mo trabalhou durante 3 anos como embaixador da Coreia do Sul, em Brasília. Ele, que atuou na aproximação entre os dois países, está retornando para Seul, capital coreana. Durante seu tempo ã frente da embaixada, Lim abraçou a cultura brasileira, sempre deixando clara sua paixão pela música, em especial o pagode.