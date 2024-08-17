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Embaixador que cantou 'Evidências' se despede do Brasil e elogia moqueca capixaba

Em entrevista à Globo News, Lim Ki-Mo listou seus pratos preferidos e, entre eles, estava a famosa iguaria do Espírito Santo
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

17 ago 2024 às 09:22

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 09:22

Embaixador sul-coreano Lim Ki-Mo chegou a ganhar título de cidadão no Rio de Janeiro
Embaixador sul-coreano Lim Ki-Mo chegou a ganhar título de cidadão no Rio de Janeiro Crédito: Arquivo pessoal
embaixador sul-coreano Lim Ki-Mo, que ficou conhecido na internet depois de ter aparecido em um vídeo cantando a música Evidências, da dupla Xitãozinho e Xororó, está de despedida do Brasil. Além da música, Lim disse em uma entrevista que sentirá falta da comida brasileira e, entre suas iguarias preferidas, estava a moqueca capixaba. Após já ter passado por outros 7 países, ele chegou por aqui em 2021 e trabalhou na aproximação entre as duas nações. 
A conversa foi ao ar no programa Edição das 07h, da Globo News, neste sábado (17). Ele foi questionado, justamente, sobre as preferências gastronômicas que desenvolveu durante o tempo que passou em terras brasileiras. Como um bom diplomata, ele deixou a tradicional rivalidade entre as moquecas de lado e elogiou as duas versões mais famosas.
Embaixador que cantou Evidências se despede do Brasil e elogia moqueca capixaba
“Churrasco brasileiro é muito bom. Também gosto muito da feijoada acompanhada de uma boa caipirinha, uma combinação perfeita. Outro prato muito saboroso é a moqueca, tanto a baiana quanto a capixaba. Tudo delicioso”, elogiou o embaixador.
Para o embaixador, a diplomacia vai além das formalidades e destacou a aproximação cultural como parte importante do trabalho. "Na Coreia, também gostamos muito de cantar e dançar. Esse é um motivo para brasileiros e coreanos se encontrarem", disse ele durante a entrevista. 

Quem é Lim Ki-Mo?

Lim Ki-Mo trabalhou durante 3 anos como embaixador da Coreia do Sul, em Brasília. Ele, que atuou na aproximação entre os dois países, está retornando para Seul, capital coreana. Durante seu tempo ã frente da embaixada, Lim abraçou a cultura brasileira, sempre deixando clara sua paixão pela música, em especial o pagode.
Nas redes sociais, ele compartilha fotos com alguns artistas nacionais, entre eles o Raça Negra, grupo que ele já deixou claro ser seu preferido em algumas ocasiões. Mas o coreano é eclético. Ele também aparece cantando Leandro e Leonardo e, mais recentemente, postou um vídeo cantando um trecho da música "Meu Abrigo", do trio Melim, no K-Festival em Brasília.

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