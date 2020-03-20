Embaixada da China responde nota de Eduardo Bolsonaro: 'tiro no pé'

Deputado federal Eduardo Bolsonaro comprou briga diplomática com chineses em meio à crise do coronavírus, que afeta a economia brasileira Crédito: GILMAR FELIX/Câmara dos Deputados

Segundo Eduardo, não há intenção de criar conflito com a China, maior parceiro comercial do Brasil. Também pelo Twitter, a embaixada chinesa classificou a nota de Bolsonaro como indigna de refutação por trazer palavras "absurdas e preconceituosas, além de serem irresponsáveis".

"Aconselhamos que busque informações científicas e confiáveis nas fontes sérias como a OMS, úteis para ampliar sua visão", disse a embaixada, em referência à Organização Mundial da Saúde.

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"Os seus argumentos mostram que você não está arrependido pela sua atitude, tampouco ciente dos seus erros. Ao continuar a optar por ficar no lado oposto ao povo chinês, está indo cada vez mais longe no caminho errado", continua a representação chinesa.

A embaixada ainda questiona a atitude de Eduardo Bolsonaro enquanto deputado federal, que "ao invés de contribuir devidamente para esse combate ao coronavírus, você tem gastado tempo e energia para atacar deliberadamente a China e espalhar boatos".

"Você afirma que foi eleito pelo povo, mas fica a pergunta: será que está cumprindo os seus deveres como deputado? Será que merece a confiança daqueles que votaram em si?"" Embaixada da China - Via Twitter

A Embaixada da China também disse ao deputado esperar da parte dele "uma guinada mais rapidamente possível", e alertou: "a história nos ensina que quem insiste em atacar e humilhar o povo chinês acaba sempre dando um tiro no seu próprio pé".