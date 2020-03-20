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Constrangimento diplomático

Embaixada da China responde nota de Eduardo Bolsonaro: 'tiro no pé'

Filho de Bolsonaro diz que não ofendeu povo chinês. Embaixada questionou o papel do deputado federal

Publicado em 19 de Março de 2020 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 21:39
A Embaixada da China respondeu à nota divulgada na tarde desta quinta-feira (19)pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), na qual o parlamentar nega ter ofendido o povo chinês em publicação no Twitter na qual atribuiu ao país asiático à responsabilidade pela pandemia do coronavírus.
Deputado federal Eduardo Bolsonaro comprou briga diplomática com chineses em meio à crise do coronavírus, que afeta a economia brasileira Crédito: GILMAR FELIX/Câmara dos Deputados
Segundo Eduardo, não há intenção de criar conflito com a China, maior parceiro comercial do Brasil. Também pelo Twitter, a embaixada chinesa classificou a nota de Bolsonaro como indigna de refutação por trazer palavras "absurdas e preconceituosas, além de serem irresponsáveis".
"Aconselhamos que busque informações científicas e confiáveis nas fontes sérias como a OMS, úteis para ampliar sua visão", disse a embaixada, em referência à Organização Mundial da Saúde.

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"Os seus argumentos mostram que você não está arrependido pela sua atitude, tampouco ciente dos seus erros. Ao continuar a optar por ficar no lado oposto ao povo chinês, está indo cada vez mais longe no caminho errado", continua a representação chinesa.
A embaixada ainda questiona a atitude de Eduardo Bolsonaro enquanto deputado federal, que "ao invés de contribuir devidamente para esse combate ao coronavírus, você tem gastado tempo e energia para atacar deliberadamente a China e espalhar boatos".
"Você afirma que foi eleito pelo povo, mas fica a pergunta: será que está cumprindo os seus deveres como deputado? Será que merece a confiança daqueles que votaram em si?""
Embaixada da China - Via Twitter
Neste tuíte, a embaixada "marcou" a conta na rede social da Câmara dos Deputados, cujo presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ) pediu desculpas à China pelo que chamou de "palavras irrefletidas" do terceiro filho do presidente Jair Bolsonaro.
A Embaixada da China também disse ao deputado esperar da parte dele "uma guinada mais rapidamente possível", e alertou: "a história nos ensina que quem insiste em atacar e humilhar o povo chinês acaba sempre dando um tiro no seu próprio pé".
Mais cedo, o chanceler Ernesto Araújo também publicou uma nota no Twitter na qual afirmou que embora a posição do deputado Eduardo Bolsonaro não represente a visão do Estado brasileiro, a reação chinesa às postagens do parlamentar foi desproporcional e um desvio das boas práticas diplomáticas.

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