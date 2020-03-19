Mourão diz que crítica de Eduardo Bolsonaro à China não representa o governo

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão lembrou que o filho do presidente é deputado federal e não integra o governo Crédito: Alan Santos/PR

"O Eduardo Bolsonaro é um deputado. Se o sobrenome dele fosse Eduardo Bananinha, não era problema nenhum. Só por causa do sobrenome. Ele não representa o governo" Hamilton Mourão - Vice-presidente da República, em entrevista à Folha de S.Paulo

"Não é a opinião do governo. Ele tem algum cargo no governo?", questionou.

O general da reserva ressaltou ainda que o Ministério das Relações Exteriores já tem feito contatos com autoridades chinesas. "O MRE está fazendo os seus contatos com o embaixador chinês", afirmou.

O QUE ACONTECEU

O filho do presidente Jair Bolsonaro comparou nas redes sociais a pandemia do novo coronavírus ao acidente nuclear de Tchernóbil, na Ucrânia em 1986. As autoridades, à época submetidas a Moscou, ocultaram a dimensão dos danos.

Em resposta, o embaixador da Cina no Brasil, Yan Wanming, fez duras críticas ao deputado federal. Segundo ele, as palavras do parlamentar são um "insulto maléfico" contra a China e não condizem com a posição publica que ele ocupa.

Diante do episódio, o núcleo pragmático do Palácio do Planalto, formado pela cúpula militar e pela equipe econômica, tem defendido que o governo federal peça desculpas ao país asiático.

O grupo militar afirma que autoridades brasileiras deveriam entrar em contato com a missão diplomática de forma mais discreta, para deixar claro que a opinião do filho do presidente não é partilhada pelo Palácio do Planalto.

Interlocutores ouvidos pela reportagem consideraram grave e fora da praxe diplomática o tom adotado tanto por Yang quanto pela conta oficial da embaixada da China no Brasil para responder a publicações de Eduardo.

SEM SINTOMAS

Mourão disse que, até o momento, não teve nenhum dos sintomas do novo coronavírus, como febre e resfriado, e afirmou que seguirá a recomendação do Ministério da Saúde de só fazer o exame quando foram detectados indícios, para não sobrecarregar o sistema de saúde

"Não tenho sintoma. De acordo com as normas do Ministério da Saúde, se eu aparecer com tosse e febre, eu faço o teste", afirmou.

Bolsonaro realizou seu segundo teste para o novo coronavírus na terça-feira (17), que, segundo o próprio presidente, deu negativo, como o primeiro.

Na quarta-feira (18), no entanto, os exames de dois ministros deram positivo: Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).