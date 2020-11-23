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Números da Covid-19

Em votação unânime, STF manda governo divulgar dados integrais da pandemia

Em junho, o Ministério da Saúde passou a restringir as informações na página que mantém para comunicar a evolução da Covid-19, mas voltou atrás após liminar do ministro Alexandre de Moraes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 16:54

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 16:54

Ministério da Saúde registra primeiro caso de coronavírus no ES
Ministério da Saúde publica diariamente os números da pandemia Crédito: Divulgação
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, por unanimidade, que o governo federal deve divulgar diariamente os dados epidemiológicos integrais sobre a Covid-19 nos moldes iniciais adotados pelo Ministério da Saúde. Em junho, a pasta passou a restringir as informações na página online que mantém para comunicar a evolução da doença, mas voltou atrás após liminar do ministro Alexandre de Moraes.
A votação foi feita no plenário virtual da Corte, ferramenta digital que permite aos magistrados analisarem processos sem a necessidade de reunião física ou por videoconferência, e chegou ao fim na última sexta-feira, 20. Os ministros julgaram pedidos enviados por bancadas de oposição ao governo cobrando transparência na divulgação dos dados do novo coronavírus.
Na ocasião, parlamentares da Rede Sustentabilidade, PCdoB e PSOL entraram com ações exigindo o detalhamento dos números de casos, óbitos e pacientes recuperados. As siglas argumentavam que o governo tentava privar o acesso da população aos dados sobre a pandemia 'justamente no momento em que se registram seguidos recordes diários de confirmação de óbitos'.
O relator, Alexandre de Moraes, abriu os votos e se manifestou novamente pela concessão dos pedidos. Para o ministro, o fornecimento de todas as informações necessárias para o planejamento e combate à pandemia é obrigação do governo.
"A Constituição consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade", observou o ministro em seu voto. "A presente hipótese não caracteriza qualquer excepcionalidade às necessárias publicidade e transparência", completou.
Ainda segundo Moraes, as alterações feitas pelo Ministério da Saúde no formato e conteúdo da divulgação dos dados relacionados à pandemia 'obscurecem' dados epidemiológicos que vinham sendo usados em análises e projeções comparativas para ajudar as autoridades no desenho de políticas públicas e para permitir a população 'o pleno conhecimento da situação de pandemia'.
Nos termos da decisão, o governo federal fica obrigado a divulgar os dados 'exatamente conforme realizado até o último dia 04 de junho de 2020'. A decisão se estende ainda ao governo do Distrito Federal que, em agosto, também mudou a metodologia de contabilidade dos casos e óbitos e agora deve retornar ao modelo anterior dos boletins.

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