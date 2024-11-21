Elon Musk não gravou vídeo respondendo xingamento de Janja

Conteúdo investigado: Publicação com a frase “Janja ataca Elon Musk no G20 e bilionário reage com classe” e dublagem em português inserida sobre um vídeo no qual o empresário aparece.
Onde foi publicado: TikTok.
Conclusão do Comprova: É falsa a publicação que alega que Elon Musk gravou um vídeo respondendo ao fato de Janja ter dito ”fuck you, Elon Musk” em 16 de novembro, no G20 Social, evento paralelo que antecedeu a Cúpula do G20.
Após o xingamento, começou a circular nas redes sociais um vídeo no qual o empresário teria reagido à fala da primeira-dama. O Comprova fez uma busca reversa de imagens e constatou que a gravação original na qual Musk aparece é de julho de 2021.
O autor da publicação falsa cortou as outras pessoas que aparecem na transmissão, retirou o áudio original e inseriu uma dublagem em português que não tem relação com o que era discutido naquele momento.
Na ocasião, o empresário participava de um debate sobre investimentos no evento The B World e comentava sobre criptomoedas, como o bitcoin. O mesmo conteúdo foi verificado pelo Estadão, que também constatou que, durante a conversa de mais de uma hora, não houve menção ao governo brasileiro.
As manifestações de Musk sobre o xingamento ocorreram em publicações no próprio X no mesmo dia das falas de Janja. O empresário republicou um vídeo da primeira-dama e disse “lol” (sigla em inglês que significa rindo alto ou rindo muito, em tradução livre) e comentou em outro post na plataforma que “eles vão perder as próximas eleições”, referindo-se ao governo atual.
Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.
Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 21 de novembro, a publicação somava 581,8 mil visualizações, 54,9 mil curtidas, 6,2 mil comentários e 8,1 mil compartilhamentos.
Fontes que consultamos: Busca reversa de imagens do Google, reportagens sobre o tema e redes sociais de Elon Musk.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: Outras peças de desinformação relacionadas a Musk já foram verificadas pelo Comprova. A iniciativa mostrou, por exemplo, que o empresário não comprou o Grupo Globo e que um perfil de paródias do empresário chegou a fazer um post sobre uma suposta limusine criada pela Tesla para Donald Trump.
Investigação e verificação
Investigado por: A Gazeta
Texto verificado por: Folha, Agência Tatu, Metrópoles, SBT, SBT News e Terra
O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada e mantida pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. A Gazeta faz parte dessa aliança.
Texto verificado por: Folha, Agência Tatu, Metrópoles, SBT, SBT News e Terra
O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada e mantida pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. A Gazeta faz parte dessa aliança.