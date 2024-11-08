Trump não postou que não convidaria Lula para sua posse ‘porque lugar de ladrão é na cadeia’



O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada e mantida pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. A Gazeta faz parte dessa aliança.

A Gazeta, CNN Brasil e Agência TatuEstadão, Tribuna do Norte, Metrópoles e Folha