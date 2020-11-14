Eleitores de Mato Grosso também vão eleger um senador neste domingo

Em abril deste ano, a Comissão Diretora do Senado declarou a perda de mandato da senadora.

Na disputa pelo Senado, 11 candidatos foram oficializados pelo TSE, entre eles o atual ocupante interino da vaga, senador Carlos Fávaro (PSD), que nas eleições de 2018 foi o terceiro mais votado.

À época da cassação de Selma Arruda o primeiro suplente e segundo suplente à vaga, respectivamente, Gilberto Possamai e Clerie Fabiana Mendes, não puderam assumir a cadeira porque também foram cassados. Possamai ficará inelegível por oito anos, assim como Selma Arruda. O mandato do eleito neste domingo (15) irá até 2026.