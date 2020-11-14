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Eleições 2020

Eleitores de Mato Grosso também vão eleger um senador neste domingo

A vaga foi deixada pela ex-senadora Selma Arruda, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos crimes de caixa dois e abuso de poder econômico na campanha de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 15:05

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 15:05

Fachada do Congresso Nacional durante amanhecer em Brasília
Fachada do Congresso Nacional, onde fica o Senado, durante amanhecer em Brasília Crédito: Pedro França/Agência Senado
Com 2,3 milhões de eleitores, espalhados em 141 municípios, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Estado de Mato Grosso será o único do país que além de prefeitos e vereadores vai eleger um senador. A vaga foi deixada pela ex-senadora Selma Arruda, que teve o mandato cassado pelo TSE pelos crimes de caixa dois e abuso de poder econômico na campanha de 2018.
Em abril deste ano, a Comissão Diretora do Senado declarou a perda de mandato da senadora.
Por decisão da Justiça Eleitoral, inicialmente a eleição para a vaga ocorreria em abril, mas foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus  e remarcada para coincidir com o pleito municipal.

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Na disputa pelo Senado, 11 candidatos foram oficializados pelo TSE, entre eles o atual ocupante interino da vaga, senador Carlos Fávaro (PSD), que nas eleições de 2018 foi o terceiro mais votado.
À época da cassação de Selma Arruda o primeiro suplente e segundo suplente à vaga, respectivamente, Gilberto Possamai e Clerie Fabiana Mendes, não puderam assumir a cadeira porque também foram cassados. Possamai ficará inelegível por oito anos, assim como Selma Arruda. O mandato do eleito neste domingo (15) irá até 2026.

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