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1ª cidade do Brasil

Duque de Caxias, no RJ, suspende a obrigatoriedade do uso de máscara

Apesar de o município não atingir nem metade da população totalmente imunizada, de acordo com o prefeito, a nova determinação leva em conta o número de pessoas vacinadas contra o coronavírus

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 15:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 out 2021 às 15:29
Máscara de proteção contra a Covid-19
Máscara de proteção contra a Covid-19 Crédito: Pixabay
O avanço da vacinação contra a Covid-19 e a queda no número de óbitos pela doença desencadearam anúncios e estudos para flexibilizar o combate à doença. Na terça-feira (5), o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), publicou decreto desobrigando o uso de máscaras. O município é o primeiro do Brasil a liberar o uso do acessório.
Apesar de o município não atingir nem metade da população totalmente imunizada, de acordo com Reis, a nova determinação leva em conta o alto número de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus e os índices de casos em constante queda. Segundo o decreto, "fica desobrigado o uso de máscara facial no período da pandemia do COVID-19, em local aberto ou fechado, em todo o território do Município de Duque de Caxias".
De acordo com a secretaria municipal, Duque de Caxias já aplicou mais de 900 mil doses da vacina contra o coronavírus. O número de aplicações de primeira dose já ultrapassou a marca de 70% da população alvo e 46,8% da população já apresenta a cobertura vacinal completa. A medida, no entanto, não se aplica caso a pessoa se encontre infectada ou com suspeita de estar contaminada com o vírus.
O movimento ocorre em meio à avaliação de São Paulo e do Rio de Janeiro em desobrigar o uso do acessório. Apesar do cenário de estabilidade da doença no Brasil, especialistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast apontam que esta é uma questão que deve considerar planejamento, dados sobre o avanço da pandemia e cautela dos gestores.

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