Maioria dos países europeus com taxa de vacinados igual ou inferior ao Brasil recomenda uso de máscara

Uso de máscara é recomendado pela maioria dos países europeus com taxa de vacinação igual ou inferior ao Brasil Crédito: Reprodução/Comprova

Conteúdo verificado: Tuíte que pergunta “até quando vai ser obrigatório o uso de máscaras?”, e diz que “muitos países europeus, menos vacinados, já aboliram o uso obrigatório”.



É enganoso o tuíte segundo o qual “muitos países europeus, menos vacinados (do que o Brasil)”, aboliram o uso obrigatório de máscaras como medida de segurança contra o novo coronavírus. O índice de brasileiros imunizados com pelo menos uma dose em 14 de setembro era de 66% segundo a plataforma Our World in Data , e, na mesma data, de 27 nações europeias com índice igual ou menor, 26 continuam recomendando o uso da proteção facial.

A Alemanha, por exemplo, recomenda fortemente que a máscara “seja usada em locais onde pode ser difícil manter a distância de segurança” – em Berlim, especificamente, é obrigatória a utilização do modelo PFF2 no transporte público . No Chipre , a regra é mais rígida: quem for visto sem máscara em locais públicos fechados ou abertos pode ser multado em 300 euros, o equivalente a cerca de R$ 1.857, com base na cotação de 15 de setembro. Os dois países estavam com 66% da população imunizada, mesma taxa que o Brasil, em 14 de setembro.

A postagem foi feita pelo perfil @monark no Twitter. A reportagem tentou entrar em contato com o autor do post, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O conteúdo foi considerado enganoso pelo Comprova por usar dados imprecisos com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

COMO VERIFICAMOS?

No Our World in Data, site ligado à Universidade de Oxford que coleta dados sobre a pandemia, conferimos os índices de vacinação de países europeus e, com esses dados, entramos nos sites do Ministério da Saúde de nações que apresentavam taxa igual ou inferior à do Brasil para checar as recomendações em relação às máscaras.

Buscamos ainda, no site do Ministério da Saúde brasileiro, as diretrizes sobre o uso de máscaras de proteção individual.

Além disso, buscamos atualizações das medidas de prevenção ao coronavírus nos portais de 27 países da Europa que vacinaram até o momento menos de 66% da população total.

O Comprova fez esta verificação baseado em informações científicas e dados oficiais sobre o novo coronavírus e a covid-19 disponíveis no dia 15 de setembro de 2021.

VERIFICAÇÃO

Ritmo da vacinação na Europa

Conforme a plataforma Our World in Data , 42,3% da população mundial recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid até o início desta semana, tendo sido administradas 5,76 bilhões de doses. Atualmente, são aplicadas, em média, 33 milhões de doses ao dia.

Na Europa, a vacinação segue com disparidade entre os países. Enquanto alguns possuem mais de 80% da população vacinada, como Portugal (87%), Malta (81%) e Espanha (80%), outros sequer chegaram aos 20%, como Bósnia e Herzegovina (19%), Bielorrússia (18%), Bulgária (16%), Moldávia (14%) e Ucrânia (14%), todos no leste europeu.

Onze países do continente estão na faixa entre 60% e 69% dos habitantes vacinados ao menos com a primeira dose, mesmo recorte em que se encontra o Brasil, atualmente com 66% da população tendo recebido a primeira dose do imunizante.

Máscara em países europeus

Diferentemente do que afirma o post, a maioria dos países europeus com taxa de vacinados igual ou inferior à do Brasil (até 14 de setembro) continua recomendando, ou exigindo, o uso da proteção facial. A seguir, confira a política em relação ao uso de máscaras em cada uma dessas nações, segundo seus governos:

Chipre : uso obrigatório em espaços públicos fechados e abertos; cobrança de multa de 300 euros para quem desobedecer a regra.

Alemanha : proteção é fortemente recomendada em locais onde é difícil manter distanciamento social.

Lituânia : a máscara deve ser usada.

Áustria : população deve usar máscara PFF2 em espaços como transporte público, mercados, museus e lojas.

Turquia : a máscara é obrigatória em público.

Grécia : penalidades para quem não usar máscara incluem suspensão no trabalho, na escola (para estudantes) e proibição de viagens.

Liechtenstein : uso obrigatório no transporte público e em locais onde não é possível manter o distanciamento.

Suíça : Uso obrigatório de máscaras em transportes públicos e aviões, áreas de acesso público, em eventos e no trabalho.

República Tcheca : Uso obrigatório de máscara e a recomendação é para que sejam utilizadas máscaras com ao menos 94% de filtragem, como a PPF2 ou N95.

Polônia : desde 30 de agosto não é mais obrigatório o uso em locais ao ar livre, mas, em espaços fechados, o país mantém o uso obrigatório.

Letônia : deve-se usar no transporte público e áreas internas com mais de uma pessoa.

Eslováquia : segue em vigor o uso da proteção em ambientes internos em bairros com alto grau de perigo. Em outras regiões, pode-se usar, por exemplo, lenço ou xale para proteger boca e nariz.

Sérvia : último decreto foi publicado em 5 de setembro, reforçando a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados.

Croácia : medidas preventivas baseiam-se em recomendações como o uso de máscara.

Cazaquistão : a máscara deve ser usada em ambientes públicos internos e externos e no transporte público; o descumprimento pode resultar em penalidade administrativa.

Macedônia do Norte : não é preciso mais usar máscara em locais abertos, exceto quando houver um grupo de pessoas; proteção deve ser usada em locais fechados, como mercados e lojas, e há multa de 20 euros por descumprimento.

Montenegro : utilização obrigatória em locais fechados e ambientes abertos onde não é possível manter o distanciamento.

Rússia : a obrigatoriedade da máscara segue em vigor.

Albânia : o uso de proteção facial segue necessário em todos os espaços públicos internos.

Romênia : as máscaras seguem sendo obrigatórias em espaços públicos fechados e em áreas ao ar livre lotadas.

Bósnia e Herzegovina : a utilização de máscara é obrigatória em todos os espaços públicos.

Bielorrússia : segue sendo obrigatório o uso das máscaras de proteção em ambientes internos e externos.

Bulgária : o uso de máscaras segue sendo obrigatório em espaços fechados e ambientes ao ar livre com mais pessoas.

Moldávia : a proteção facial segue sendo necessária em espaços públicos, ambientes fechados e no transporte público.

Ucrânia : a máscara segue obrigatória em ambientes fechados e no transporte público.

Já a Hungria , que havia vacinado 61% de sua população com uma ou duas doses até 14 de setembro, anunciou o fim da obrigatoriedade em julho – o equipamento deve ser utilizado apenas em hospitais e instituições sociais.

Máscara no Brasil

A obrigatoriedade do uso da proteção facial foi estabelecida para vias públicas e transportes públicos coletivos, como ônibus e metrô, assim como em táxis e carros de aplicativos, ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados. Segundo a lei, as máscaras podem ser artesanais ou industriais.

Antes disso, os acessórios de maior proteção eram apenas destinados a profissionais da saúde ou da construção civil e passaram a ser item essencial para proteger toda a população e reduzir a propagação do vírus.

No mesmo dia em que a lei entrou em vigor, o Brasil registrou 1.631 mortes em 24 horas , totalizando 523.699 óbitos pela covid-19 desde o início da pandemia. O país completava uma semana com tendência de queda na média móvel de mortes.

Embora estivesse em queda há uma semana, o índice continuava alto e permanecia acima de 1.000 mortes há 164 dias. Os dados foram obtidos pelo consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL, o Estadão, Folha de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra fazem parte.

Até o fechamento desta reportagem, o país registrava 587.847 mortes, desde o início da pandemia. Segundo dados do consórcio de imprensa de 14 de setembro, o país teve 520 óbitos como média móvel, após seis dias com o índice abaixo de 500.

A média móvel é o cálculo da média diária de mortes a partir dos dados dos últimos sete dias . O número é considerado como o mais confiável para avaliar se houve avanço ou regresso da pandemia.

Contra a proteção facial

O presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já fizeram declarações contra o uso obrigatório de máscaras de proteção individual contra a covid-19, determinada por lei.

Segundo o ministro, o uso obrigatório de máscaras gera uma “uma indústria de multas”. Queiroga sinalizou ainda que pretendia desobrigar o uso obrigatório do item até o final deste ano.

As declarações foram feitas mesmo com o avanço da variante delta no país, mais transmissível que a gama — antiga P.1 —, que circulava em Manaus, no Amazonas e havia gerado o colapso do sistema de saúde devido ao avanço acelerado de contaminações.

A delta foi registrada pela primeira vez na Índia e se tornou a mutação mais contagiosa da covid-19.

Em comparação com as anteriores, a delta é entre 40% e 60% mais contagiosa do que a variante alfa, detectada na Inglaterra, e quase duas vezes mais transmissível do que a cepa original identificada em Wuhan, China, segundo informações publicadas pelo governo britânico e divulgadas pela BBC . Quando comparada com a gama, segundo estudo feito por pesquisadores da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Imperial College, do Reino Unido, tem taxa de transmissão 34% maior

O autor do post

O perfil @monark no Twitter pertence a Bruno Aiub, que se define no Linkedin como “um dos maiores influenciadores gamers da internet”. Ele apresenta o Flow Podcast, onde já entrevistou nomes que vão do humorista Dedé Santana e o DJ Alok ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Tem 1,1 milhão de seguidores no Twitter e mais de 3,3 milhões em seu canal pessoal no YouTube.

Já fez outra declaração menosprezando a importância de medidas contra a disseminação do coronavírus, como o lockdown. Em 4 de março, escreveu em seu perfil no Twitter: “Eu sinto que o lockdown é uma medida política, eu desconfio da sua eficiência em mitigar a pandemia nesse momento”. No dia seguinte, após críticas, publicou: “Lockdown que ignora a realidade da vida dos mais necessitados, eu sou contra. É fácil pedir sem ter que olhar na cara de uma mãe de família desesperada porque não sabe da onde vai vir o dinheiro do alimento”.

A reportagem entrou em contato com o autor do post, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

POR QUE INVESTIGAMOS?

Em sua quarta fase , o Comprova verifica conteúdos suspeitos sobre políticas públicas do governo federal, eleições e pandemia, que viralizam nas redes, como é o caso da postagem aqui verificada, que teve mais de 6,6 mil retuítes e 10,1 mil curtidas até 15 de setembro.

A disseminação de informações falsas ou enganosas que desacreditam o uso de máscaras e outros cuidados contra a covid pode colocar a saúde das pessoas em risco. Até o momento, a proteção facial é uma das poucas formas comprovadas de se evitar a contaminação. Outras são o distanciamento social, a higienização constante das mãos e a vacinação.

Esse mesmo conteúdo foi analisado pelo UOL Confere