Doses de vacina contra a Covid-19 são furtadas em posto de saúde de SP

A ausência das duas doses de vacina contra a Covid-19 foi percebida na sexta-feira (22) Crédito: Freepik

Duas doses de vacina contra a Covid-19 foram furtadas da UBS Parque Reid, em Diadema. Segundo a prefeitura da cidade, a ausência do imunizante foi percebida na sexta-feira (22) pela gerente da unidade.

Em nota publicada no site da prefeitura de Diadema, gestão José de Filippi (PT), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirma que a unidade não registrou nenhum tipo de invasão externa. "O local onde as vacinas estavam tem chave e o acesso é restrito a funcionários." A UBS tem 70 funcionários.

"A SMS repudia a atitude que prejudica aqueles que estão na linha de frente do enfrentamento a pandemia e se coloca à disposição das autoridades para os devidos esclarecimentos necessários", afirma a nota.

O furto foi registrado em Boletim de Ocorrência, e a SMS abriu processo administrativo para investigar o sumiço. No texto, a pasta afirma também que solicitou reforço do monitoramento da unidade pela Guarda Civil Municipal (GCM).

A distribuição das vacinas na cidade, segundo a prefeitura, foi feita de acordo com a elaboração de listas nominais que indicavam, com dados como CPF, os profissionais da saúde que atendiam os critérios para o recebimento da vacina.

De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Diadema já registrou 12.473 casos de Covid-19 e 512 mortes.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que o 1º DP de Diadema investiga o caso.