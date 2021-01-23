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Ausência

Doses de vacina contra a Covid-19 são furtadas em posto de saúde de SP

Em nota publicada no site da prefeitura de Diadema, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirma que a unidade não registrou nenhum tipo de invasão externa

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 18:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2021 às 18:20
As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos
A ausência das duas doses de vacina contra a Covid-19 foi percebida na sexta-feira (22) Crédito: Freepik
Duas doses de vacina contra a Covid-19 foram furtadas da UBS Parque Reid, em Diadema. Segundo a prefeitura da cidade, a ausência do imunizante foi percebida na sexta-feira (22) pela gerente da unidade.
Em nota publicada no site da prefeitura de Diadema, gestão José de Filippi (PT), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) afirma que a unidade não registrou nenhum tipo de invasão externa. "O local onde as vacinas estavam tem chave e o acesso é restrito a funcionários." A UBS tem 70 funcionários.
"A SMS repudia a atitude que prejudica aqueles que estão na linha de frente do enfrentamento a pandemia e se coloca à disposição das autoridades para os devidos esclarecimentos necessários", afirma a nota.
O furto foi registrado em Boletim de Ocorrência, e a SMS abriu processo administrativo para investigar o sumiço. No texto, a pasta afirma também que solicitou reforço do monitoramento da unidade pela Guarda Civil Municipal (GCM).

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A distribuição das vacinas na cidade, segundo a prefeitura, foi feita de acordo com a elaboração de listas nominais que indicavam, com dados como CPF, os profissionais da saúde que atendiam os critérios para o recebimento da vacina.
De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Diadema já registrou 12.473 casos de Covid-19 e 512 mortes.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que o 1º DP de Diadema investiga o caso.
Segundo o Consórcio ABC, Diadema recebeu 4.480 doses da Coronavac para imunizar profissionais da saúde que atuam na linha de frente do atendimento a pacientes com Covid-19.

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