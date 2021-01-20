Mais de 20 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 em SP

Doses da vacina CoronaVac Crédito: Governo do Estado de São Paulo

No quarto dia da campanha de vacinação contra a Covid-19, o estado de São Paulo ultrapassou os 20 mil imunizados na tarde desta quarta-feira (20), segundo dados do Vacinômetro, ferramenta do governo João Doria (PSDB) que faz a contagem em tempo real das doses aplicadas.

Segundo Doria, a campanha bate recorde com um profissional de saúde imunizado a cada três minutos. "É um número muito superior a qualquer outro programa de vacinação já feito no estado de São Paulo nas últimas décadas", disse.

A quantidade de pessoas que já receberam a aplicação pode ser acompanhado em tempo real pela plataforma Vacinômetro, no site oficial do governo estadual. As informações sobre os imunizados são fornecidas na página Vacivida, plataforma digital que faz acompanhamento digital dos números.

O sistema Vacivida foi desenvolvido pela Prodesp (empresa de tecnologia do governo de São Paulo) e produz informações de doses aplicadas e a cobertura vacinal atualizada dos 645 municípios paulistas. Segundo o governo do estado, o sistema também está integrado ao aplicativo Poupatempo Digital e pode abastecer a base de dados do Ministério da Saúde.

Além dos relatórios, uma plataforma vai disponibilizar o pré-cadastro para que as pessoas participem da campanha de imunização contra o coronavírus em São Paulo. O sistema fará o registro digital da vacinação e enviará um lembrete para uma pessoa avisando sobre a aplicação da segunda dose. A ferramenta também vai notificar a Vigilância Epidemiológica sobre possíveis eventos adversos individuais.