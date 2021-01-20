Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mais de 20 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 em SP
Quatro dias de campanha

Mais de 20 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 em SP

Segundo o governador João Doria, a campanha bate recorde com um profissional de saúde imunizado a cada três minutos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2021 às 19:19

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 19:19

Doses da vacina CoronaVac
Doses da vacina CoronaVac Crédito: Governo do Estado de São Paulo
No quarto dia da campanha de vacinação contra a Covid-19, o estado de São Paulo ultrapassou os 20 mil imunizados na tarde desta quarta-feira (20), segundo dados do Vacinômetro, ferramenta do governo João Doria (PSDB) que faz a contagem em tempo real das doses aplicadas.
Segundo Doria, a campanha bate recorde com um profissional de saúde imunizado a cada três minutos. "É um número muito superior a qualquer outro programa de vacinação já feito no estado de São Paulo nas últimas décadas", disse.
A quantidade de pessoas que já receberam a aplicação pode ser acompanhado em tempo real pela plataforma Vacinômetro, no site oficial do governo estadual. As informações sobre os imunizados são fornecidas na página Vacivida, plataforma digital que faz acompanhamento digital dos números.
O sistema Vacivida foi desenvolvido pela Prodesp (empresa de tecnologia do governo de São Paulo) e produz informações de doses aplicadas e a cobertura vacinal atualizada dos 645 municípios paulistas. Segundo o governo do estado, o sistema também está integrado ao aplicativo Poupatempo Digital e pode abastecer a base de dados do Ministério da Saúde.
Além dos relatórios, uma plataforma vai disponibilizar o pré-cadastro para que as pessoas participem da campanha de imunização contra o coronavírus em São Paulo. O sistema fará o registro digital da vacinação e enviará um lembrete para uma pessoa avisando sobre a aplicação da segunda dose. A ferramenta também vai notificar a Vigilância Epidemiológica sobre possíveis eventos adversos individuais.
Após ser imunizada, cada pessoa receberá um comprovante com QR Code direcionado ao aplicativo do Poupatempo Digital. O mecanismo dá acesso a um documento digital que certificará a participação na campanha, evitando fraudes.

Veja Também

Ministro fala em relação tranquila com China e importação da Índia

Renato Casagrande: "Início da vacinação no ES vai ser a conta-gotas"

Força Aérea cumpriu missão no 'Dia D menos um', diz Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política São Paulo (SP) Vacina João Doria Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos
Após sucesso de Rembrandt no Palácio Anchieta, exposição será prorrogada até maio
Exposição de Rembrandt é prorrogada até maio após atrair 29 mil visitantes no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados