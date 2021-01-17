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Vacinação

Doria: Veremos se MS cumprirá proporcionalidade na distribuição aos estados

"Hoje começam a ser vacinados médicos e enfermeiros do Hospital das Clínicas. Espero que amanhã outros possam receber pelo Ministério da Saúde com o apoio dos governadores", disse Doria
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jan 2021 às 16:40

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 16:40

O governador de SP, João Doria (PSDB), recepciona novo lote com 1,5 milhão de doses da CoronaVac
O governador de SP, João Doria (PSDB), recepcionou novo lote com 1,5 milhão de doses da CoronaVac Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O governador do Estado de São Paulo, João Dória Jr. (PSDB) afirmou durante coletiva de imprensa neste domingo, 17, que vai observar se o Ministério da Saúde cumprirá a proporcionalidade da população brasileira na distribuição das vacinas aos Estados.
"Hoje começam a ser vacinados médicos e enfermeiros do Hospital das Clínicas. Espero que amanhã outros possam receber pelo Ministério da Saúde com o apoio dos governadores", disse Doria, em pronunciamento realizado no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

DISTRIBUIÇÃO

O governador do Estado de São Paulo, João Doria Jr. (PSDB) disse que autorizou a imediata distribuição da vacina para todos os Estados via Ministério da Saúde.
"Os caminhões estão sendo carregados e vão para o depósito do Ministério da Saúde no Aeroporto de Guarulhos", informou Doria.

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