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Tragédia

Dois pacientes morrem após incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte

Fogo atingiu ala no 10° andar e pacientes precisaram ser transferidos às pressas

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 09:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2022 às 09:46
Dois pacientes morreram após incêndio que atingiu uma ala do 10º andar da Santa Casa de Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (27). Segundo informações da Santa Casa, as duas pessoas apresentavam quadro clínico grave, mas sem haver relação com queimaduras. Não há informações sobre as causas das mortes. Os corpos foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal).
Pacientes são removidos após incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte.
Pacientes são removidos após incêndio na Santa Casa de Belo Horizonte. Crédito: Reprodução/TV Globo
Novecentos e trinta e um pacientes estavam internados quando o incêndio começou. Os que estavam em leitos no 10º e no 9º andar foram removidos às pressas, com a ajuda de funcionários, e transferidos para outros setores ou outros hospitais. No momento, os pacientes já estão retornando para receber assistência.
O fogo foi extinto pelo Corpo de Bombeiros ainda durante a noite. A área onde ocorreu o incêndio foi interditada pela Defesa Civil e as outras alas voltaram ao funcionamento normal. Além dos bombeiros, brigadistas da Santa Casa atuaram para conter as chamas.
De acordo com as primeiras apurações, o incêndio foi provocado por um vazamento de oxigênio combinado com a pane em um equipamento. Houve uma explosão, correria e gritos nos corredores do hospital. Alguns funcionários e pacientes chegaram a quebrar janelas de vidro por causa da fumaça.
O prédio da Santa Casa foi inaugurado em 1946, tem 13 andares, 19 salas cirúrgicas e é o maior centro de atendimento para pacientes do SUS em Minas Gerais. Recebe pessoas de 80% das cidades mineiras e realiza 36 mil internações por ano.

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