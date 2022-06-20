Disputa sobre vaga em curso de medicina vai parar no STF

O imbróglio sobre a criação de vagas em cursos de medicina foi parar no Supremo Tribunal Federal (STF)

A Associação de Universidades Particulares (Anup) ingressou com uma ação para impedir a análise das liminares de universidades particulares que pedem ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) a criação de vagas de medicina em cursos já existentes.

A entidade pede que 180 processos judiciais em andamento sobre o tema sejam interrompidos. A medida impediria a abertura de até 20 mil novas vagas nos cursos de medicina de universidades particulares. Em vez de novas vagas, a entidade defende a abertura de cursos.

Na petição, a Anup relembra que a Lei do Mais Médicos foi criada em 2013 para incentivar a abertura de vagas em cidades com poucos médicos, e, em 2018, foi decretada uma moratória que impede a criação de novos cursos até abril de 2023.

Para dar continuidade à abertura de vagas em cursos de medicina, as universidades particulares seguem recorrendo à Justiça.