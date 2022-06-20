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Pandemia

Venda de cloroquina e ivermectina cresce com nova onda da Covid-19

Pessoas voltaram a procurar os medicamentos, que não têm eficácia comprovada contra o coronavírus; remédios são recomendados por Bolsonaro desde 2020

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 18:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jun 2022 às 18:47
Como aconteceu em todos os momentos em que o número de casos de Covid-19 subiu ao longo da pandemia, as vendas de ivermectina e hidroxicloroquina se beneficiaram da nova aceleração da doença.
A procura pelos remédios do chamado "kit Covid" – que não têm eficácia comprovada contra o coronavírus, mas foram recomendados por Jair Bolsonaro desde 2020 – voltou a subir no último mês de maio.
A demanda pela ivermectina, que é um vermífugo usado para combater sarna e piolho, vinha em trajetória de queda desde o primeiro semestre de 2021, mas voltou a crescer na virada do ano, quando a Ômicron chegou ao Brasil.
Em janeiro, bateu 5,5 milhões de unidades vendidas e depois caiu até o patamar de 675 mil em abril. Com a atual escalada de casos, voltou a superar 1 milhão de caixas vendidas em maio.
Em trajetória semelhante, as vendas da hidroxicloroquina subiram de 77 mil em abril para quase 92 mil em maio. Os dados são da consultoria Iqvia, que monitora o varejo farmacêutico.

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