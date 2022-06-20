Venda de cloroquina e ivermectina cresce com nova onda da Covid-19

Como aconteceu em todos os momentos em que o número de casos de Covid-19 subiu ao longo da pandemia, as vendas de ivermectina e hidroxicloroquina se beneficiaram da nova aceleração da doença.
A procura pelos remédios do chamado "kit Covid" – que não têm eficácia comprovada contra o coronavírus, mas foram recomendados por Jair Bolsonaro desde 2020 – voltou a subir no último mês de maio.
Em janeiro, bateu 5,5 milhões de unidades vendidas e depois caiu até o patamar de 675 mil em abril. Com a atual escalada de casos, voltou a superar 1 milhão de caixas vendidas em maio.
Em trajetória semelhante, as vendas da hidroxicloroquina subiram de 77 mil em abril para quase 92 mil em maio. Os dados são da consultoria Iqvia, que monitora o varejo farmacêutico.