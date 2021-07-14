Diretora diz que Saúde não questionou empresa a respeito de calote aplicado por sócia

Em pronunciamento, a representante da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, diz que o preço de U$ 15 por dose na compra das vacinas Covaxin atende à precificação da Bharat Biotech Crédito: Pedro França/Agência Senado

A Global recebeu em 2017 antecipadamente R$ 20 milhões por medicamentos de doenças raras que nunca foram entregues quando o ministro era o atual deputado Ricardo Barros (PP-PR). O presidente da empresa, Francisco Emerson Maximiano, conhecido como Max, também é sócio da Precisa.

Após investigação, o Ministério Público Federal denunciou a Global junto com Barros por improbidade administrativa.

Em resposta a questionamento do senador Humberto Costa (PT-PE), Emanuela afirmou que o Ministério da Saúde questionou não questionou Precisa a respeito da acusação feita à empresa sócia durante negociação para a compra da Covaxin.

"O MS em nenhum momento invocou a discussão da possibilidade de uma empresa envolvida numa fraude contra Ministério ser intermediária da aquisição de um contrato de R$1,6 bilhão", ressaltou o senador.

O parlamentar também perguntou se a Bharat Biotech, laboratório que produz a vacina, tinha conhecimento a respeito de investigação sobre a Precisa ter superfaturado o valor de testes em venda ao Distrito Federal.

Emanuela respondeu que a farmacêutica indiana conhecia o histórico da empresa.

"Sempre fomos transparentes", disse a depoente.