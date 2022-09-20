Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Desabamento em galpão mata ao menos 6 em Itapecerica da Serra, São Paulo
Tragédia

Desabamento em galpão mata ao menos 6 em Itapecerica da Serra, São Paulo

Entre os feridos estão o candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) e a candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos). Ainda não se sabe a causa do desabamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 set 2022 às 14:48

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 14:48

O desabamento de uma estrutura de um galpão de contêineres em Itapecerica da Serra (Grande SP) deixou ao menos seis pessoas mortas na manhã desta terça-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as viaturas foram enviadas após receberem um chamado de queda de arquibancada.
Desabamento de galpão em Itapecerica da Serra (SP) nesta terça-feira (20) deixou ao menos seis pessoas mortas
Desabamento de galpão em Itapecerica da Serra (SP) nesta terça-feira (20) deixa ao menos seis pessoas mortas Crédito: Redes sociais: Corpo de Bombeiros PMESP
Segundo a major Luciana Soares, ocorria uma reunião com cerca de 64 pessoas dentro do prédio, quando uma laje desabou. Até o momento, foram socorridos 31 feridos.
O galpão pertence à Multiteiner, uma empresa de comércio e locação de contêineres. A reportagem tentou contato com a companhia, mas não teve retorno até a publicação deste texto.
Entre os feridos estão o candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) e a candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos). Segundo nota da assessoria de Donizette os dois foram convidados para conhecer a Multiteiner nesta terça. Quando se despediam dos funcionários, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros.
"Os dois foram resgatados com vida; outros quatro integrantes da sua equipe também ficaram entre os escombros, mas já foram resgatados e levados ao hospital", diz o comunicado.
Conforme a mais recente atualização do Corpo de Bombeiros, foram enviadas 20 viaturas ao local, além de equipes de Grau (Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências), Defesa Civil, Polícia Militar e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As vítimas socorridas estão sendo enviadas aos prontos-socorros Jacira e Central de Itapecerica e ao Hospital Geral de Itapecerica.
Não se sabe ainda o que teria causado o desabamento. Os bombeiros seguem fazendo buscas de pessoas soterradas sob os escombros.
Na sua conta oficial do Twitter, o Corpo de Bombeiros publicou um vídeo mostrando a estrutura onde ocorreu o desabamento.

Veja Também

Mais homens denunciam médico preso suspeito de abusar de pacientes no ES

Jovem de 22 anos é preso suspeito de torturar o filho de 7 meses em Cariacica

Acidente entre duas motos deixa um ferido na BR 101 em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados