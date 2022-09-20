Desabamento em galpão mata ao menos 6 em Itapecerica da Serra, São Paulo

O desabamento de uma estrutura de um galpão de contêineres em Itapecerica da Serra (Grande SP) deixou ao menos seis pessoas mortas na manhã desta terça-feira (20). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as viaturas foram enviadas após receberem um chamado de queda de arquibancada.

Desabamento de galpão em Itapecerica da Serra (SP) nesta terça-feira (20) deixa ao menos seis pessoas mortas Crédito: Redes sociais: Corpo de Bombeiros PMESP

Segundo a major Luciana Soares, ocorria uma reunião com cerca de 64 pessoas dentro do prédio, quando uma laje desabou. Até o momento, foram socorridos 31 feridos.

O galpão pertence à Multiteiner, uma empresa de comércio e locação de contêineres. A reportagem tentou contato com a companhia, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

Entre os feridos estão o candidato a deputado estadual Jones Donizette (Solidariedade) e a candidata a deputada federal Ely Santos (Republicanos). Segundo nota da assessoria de Donizette os dois foram convidados para conhecer a Multiteiner nesta terça. Quando se despediam dos funcionários, parte da estrutura de concreto se rompeu e os deixou presos nos escombros.

"Os dois foram resgatados com vida; outros quatro integrantes da sua equipe também ficaram entre os escombros, mas já foram resgatados e levados ao hospital", diz o comunicado.

Conforme a mais recente atualização do Corpo de Bombeiros, foram enviadas 20 viaturas ao local, além de equipes de Grau (Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências), Defesa Civil, Polícia Militar Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As vítimas socorridas estão sendo enviadas aos prontos-socorros Jacira e Central de Itapecerica e ao Hospital Geral de Itapecerica.

Não se sabe ainda o que teria causado o desabamento. Os bombeiros seguem fazendo buscas de pessoas soterradas sob os escombros.

Na sua conta oficial do Twitter, o Corpo de Bombeiros publicou um vídeo mostrando a estrutura onde ocorreu o desabamento.