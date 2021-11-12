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Afogamento

Deputado estadual João Isidório, da Bahia, morre afogado aos 29 anos

João Isidório estava em seu primeiro mandato. Ele foi eleito em 2018 com a maior votação no Estado, 110.540 votos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2021 às 10:49

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 10:49

O deputado estadual João Isidório (Avante), da Bahia
O deputado estadual João Isidório (Avante), da Bahia, morreu afogado na quinta-feira (11) Crédito: Reprodução
O deputado estadual João Isidório (Avante), da Bahia, morreu afogado na quinta-feira (11), na praia do Loreto, no município de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. A assessoria confirmou o ocorrido.
O parlamentar, que é filho do deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA), tinha 29 anos e estava em seu primeiro mandato. Ele foi eleito em 2018 com a maior votação no Estado, 110.540 votos.
A morte causou comoção na classe política local. O governador Rui Costa (PT) decretou luto de três dias no Estado. "A Bahia perde um político promissor, um jovem trabalhador que dedicou sua vida a acolher e tratar, junto com seu pai, pessoas com dependência química", escreveu o petista.
O senador Jaques Wagner (PT) divulgou nota de pesar. "Perdemos um jovem com futuro promissor e que ainda tinha muito a contribuir com a Bahia. Nossa solidariedade e abraço à família, especialmente ao amigo Pastor Sargento Isidório."
O presidente da Alba (Assembleia Legislativa da Bahia), deputado Adolfo Menezes (PSD), decretou luto de três dias na Casa.
"É mais um golpe muito duro nestes tempos de luto. João era um companheiro muito leal, discreto, mas com um trabalho social de largo alcance em Candeias, com a ressocialização de usuários de drogas, em parceria com o seu pai, o deputado federal Sargento Isidório. A morte é sempre dolorosa, mas, quando alcança um jovem de 29 anos, é pura crueldade", declarou Menezes.
O deputado estadual deixa uma filha e esposa.

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