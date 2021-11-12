Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia investiga morte de criança que teve cabelo sugado em piscina em SC
Tragédia

Polícia investiga morte de criança que teve cabelo sugado em piscina em SC

"Foi apenas uma pequena quantidade de cabelo, os pais dela ainda estão em dúvida se foi só o cabelo preso ou se algo aconteceu com ela", revelou um parente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2021 às 09:48

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 09:48

Laise Pegorini Franzen, de 10 anos
Laise Pegorini Franzen, de 10 anos, morreu afogada depois que teve o cabelo sugado pelo ralo da piscina Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma menina de 10 anos morreu afogada depois que teve o cabelo sugado pelo ralo da piscina na casa onde morava, no município de Faxinal dos Guedes, no interior de Santa Catarina.
A informação foi confirmada à reportagem por um familiar de Laise Pegorini Franzen, A Polícia Civil de Santa Catarina realizou na quinta-feira (11) perícia no local em que vivia a garota, que teve seu corpo enterrado no dia anterior, no cemitério de Xanxerê, cidade vizinha.
"Foi apenas uma pequena quantidade de cabelo, os pais dela ainda estão em dúvida se foi só o cabelo preso ou se algo aconteceu com ela", revelou um parente, que pediu para não ser identificado.
Na noite da última terça (9), após encontrar a criança, os pais ainda a levaram para o Hospital São Cristóvão, mas a menina acabou não resistindo. A Polícia Militar, que chegou a ser acionada, registrou o caso como morte acidental.
Ao longo desta quinta, além de realizar perícia no imóvel da família, a polícia ouviu informalmente os pais da criança. "Vamos aguardar o laudo cadavérico do IGP para tomarmos as declarações formalmente", comentou o delegado Albino Souza de Araújo, responsável pelo caso, à reportagem.
Ainda não há prazo para a conclusão do inquérito.
A cidade com mais de 10 mil habitantes ainda está em choque. A loja dos pais da menina emitiu comunicado nas redes sociais na quinta. "A Família Cortinare agradece a todas as demonstrações de afeto, carinho e apoio nesse momento tão difícil da perda da nossa princesa Laise."
O grupo de escoteiro do qual a criança fazia parte também lamentou a morte. "Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que dê conforto a todos os familiares e amigos", publicou.
A escola em que ela estudava também emitiu uma nota sobre o acidente. "Com muita dor no coração e profundo pesar comunicamos o falecimento da nossa querida aluna", diz comunicado. "Que o espírito santo de Deus conforte os corações neste momento de profunda tristeza."

Veja Também

Polícia Civil investiga PMs que derrubaram mulher com bebê no colo  em MG

Justiça processa policial negro que diz ter sido agredido por PMs ao passear com filha branca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Polícia Militar Santa Catarina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados