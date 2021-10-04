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Pandora Papers

Deputado denuncia Guedes e Campos Neto à Comissão de Ética Pública

Ministro da Economia e o presidente do Banco Central mantêm empresas em paraísos fiscais, situação em que pode haver conflitos de interesses, segundo especialistas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2021 às 14:19

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 14:19

O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) levou à Comissão de Ética Pública as revelações de paraísos fiscais envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
O parlamentar pede que o ministro e Campos Neto sejam afastados dos cargos, "tendo em vista a clara situação de conflito de interesses entre o exercício dos referidos cargos e a manutenção de empresas com fortunas em paraísos fiscais."
Na denúncia apresentada, Valente solicita apuração do caso e que as informações sejam enviadas ao Ministério Público Federal "para fins de instauração de ação de improbidade administrativa, tendo em vista situação configurada no presente caso."
Neste domingo (3), veículos como a revista Piauí e o jornal El País revelaram que Guedes e o presidente do BC mantêm empresas em paraísos fiscais, situação em que pode haver conflitos de interesses, segundo especialistas.
As descobertas fazem parte do projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ. Os documentos são dentro da Pandora Papers, investigação sobre paraísos fiscais promovida pelo consórcio.

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