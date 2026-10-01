Defesa de Bolsonaro pede nova anulação de condenação no STF; Nunes Marques é relator

"Agora, e em contraste, em um procedimento que sequer inquérito é, os ministros solicitaram a íntegra da mídia", dizem os advogados.





Eles ainda citaram um argumento de Moraes, relator da ação penal sobre Bolsonaro, que afirmou que um relatório sobre as provas apreendidas não é o mesmo do que o material bruto. "Dentro de um acervo de milhares de mensagens, o analista destaca aquelas que considera relevantes", disse Moraes, segundo a citação.