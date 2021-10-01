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De novo! Tempestade de areia atinge SP e assusta moradores

A região foi coberta por uma densa nuvem de poeira acompanhada de fortes rajadas de vento, o que causou, entre outros estragos, destelhamentos de imóveis

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 17:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 out 2021 às 17:49
Tempestade de areia atinge interior de SP
Tempestade de areia atinge interior de SP Crédito: Montagem | Twitter @EduardoBarretoh @_xuliamaria
Cidades do Oeste Paulista foram tomadas, no início da tarde desta sexta-feira (1º), por uma tempestade de areia parecida com a que avançou sobre Franca e Ribeirão Preto, ambas também no interior de São Paulo, no último domingo (26).
A região foi coberta por uma densa nuvem de poeira acompanhada de fortes rajadas de vento, o que causou, entre outros estragos, destelhamentos de imóveis, quedas de árvores e rompimentos de fiações.
Por conta disso, alguns municípios registraram ainda interrupção no fornecimento de energia elétrica, casos de Dracena (638 km de SP) e Presidente Prudente (a 556 km da capital), esta última a maior cidade do Oeste Paulista.
Em Prudente, o Aeroporto Estadual Adhemar de Barros registrou danos em sua estrutura e agora passa por avaliação da Defesa Civil. Segundo o chefe do órgão municipal, Renato Gouveia, não houve ocorrência com vítima na cidade até então.
Nas redes sociais, moradores da região compartilharam com espanto registros do fenômeno. Conhecido como haboob, ele costuma se formar a partir de tempestades comuns de chuva e de vento em períodos de seca e baixa umidade.

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