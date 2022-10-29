Datafolha: Lula tem 52% dos votos válidos no 2° turno; Bolsonaro, 48%

A última pesquisa realizada pelo Datafolha neste segundo turno das eleições 2022 para presidente da República mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 52% dos votos válidos.
No levantamento, divulgado neste sábado (29) e encomendado pela TV Globo e pela "Folha de S.Paulo", o presidente Jair Bolsonaro tem 48%. A pesquisa antecede o dia de votação, marcado para este domingo (30).
- VOTOS VÁLIDOS
- Lula (PT) - 52% (tinha 53% no levantamento anterior do instituto, de 27 de outubro)
- Jair Bolsonaro (PL) - 48% (tinha 47% no levantamento anterior do instituto)
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Segundo o Datafolha, Lula e Bolsonaro "estão no limite dessa margem, com maior probabilidade de o petista estar à frente".
Os votos válidos excluem da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para totalização das urnas.
Votos totais
Considerando os votos totais, , que incluem brancos, nulos e indecisos, o resultado da pesquisa divulgada neste sábado é:
- ESTIMULADA - VOTOS TOTAIS
- Lula (PT): 49% (tinha 49% no levantamento anterior do instituto, de 27 de outubro)
- Bolsonaro (PL): 45% (tinha 44% no levantamento anterior)
- Brancos e nulos: 4% (eram 5% no levantamento anterior)
- Não sabem ou não responderam: 2% (eram 2% no levantamento anterior)
O Datafolha entrevistou 8.308 mil pessoas, em 253 municípios, nos dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-08297/2022.