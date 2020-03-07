Damares diz que ataques de Bolsonaro a mulheres jornalistas são reação

Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante Cerimônia Alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Ele abraça a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Ministra Damares Alves bate palmas Crédito: Marcos Corrêa/PR

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves , disse em entrevista ao SBT que o presidente Jair Bolsonaro estava reagindo a ataques da imprensa quando insultou as jornalistas Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, e Vera Magalhães, do jornal O Estado de S. Paulo e da TV Cultura.

Damares afirmou ao programa "Poder em Foco" que condena agressões a mulheres, mas se recusou a comentar especificamente a atitude do presidente nos dois episódios. Na gravação, ela disse ainda que a "imprensa também é cruel com mulheres" e que ela própria já foi um dos alvos.

"O meu presidente para toda manhã para conversar com a imprensa, ele quer trazer o diálogo, ele quer se aproximar, mas eles não compreendem, fingem que não compreendem, e muitas dessas situações que acontecem com meu presidente é uma reação", afirmou a ministra.

Damares fez a declaração quando o apresentador Fernando Rodrigues perguntou se ela aprova o tratamento dado pelo presidente a mulheres. O trecho foi transcrito pela assessoria de imprensa do SBT e antecipado à reportagem. A entrevista completa irá ao ar à 0h de segunda-feira (9), fim da noite de domingo (8).

OFENSA SEXUAL

No mês passado, após uma testemunha mentir à CPMI das Fake News que Patrícia queria informações "a troco de sexo", Bolsonaro afirmou: "Ela [repórter] queria um furo. Ela queria dar o furo [risos dele e de apoiadores]". Após uma pausa durante os risos, o presidente concluiu: "A qualquer preço contra mim".

Dias depois, após Vera publicar que o presidente havia compartilhado no WhatsApp um vídeo de apoio ao ato marcado para 15 de março a seu favor e contra o Congresso, Bolsonaro disse: "Vera Magalhães, eu não sou da tua laia". Ele também pediu que a jornalista "tenha um pouco mais de vergonha na cara".

Ao SBT Damares afirmou que "gostaria que nenhuma mulher no Brasil fosse agredida" e que todas "fossem respeitadas".

"Mas, com relação ao meu presidente, a imprensa tem sido terrivelmente cruel contra meu presidente" Damares Alves - Ministra da Mulher e Direitos Humanos do governo Bolsonaro

"Finge que não compreende ele para atacá-lo o tempo todo, e o meu presidente tem procurado o tempo todo ter uma relação legal com a imprensa."

A ministra disse que "essa imprensa também machuca mulheres" e que foi vítima de uma "das maiores violências políticas nessa nação cometida pela imprensa", referindo-se a texto da revista Carta Capital sobre o relato dela de que, quando criança, subiu em uma goiabeira para se matar e desistiu ao ver Jesus.

O ministério divulgou nota de repúdio ao conteúdo, em novembro do ano passado. Segundo Damares, sua história foi tratada de forma cruel pela revista. A ministra disse também ser alvo de ataques por causa de sua fé (ela é evangélica) e pediu respeito à experiência espiritual que viveu.

"E esse jornalista fala que eu perdi a chance de ter tido relações sexuais com Jesus aos dez anos em cima de um pé de goiaba. Naquele momento, [...] eu disse: pronto, agora a imprensa vem toda dizer 'não faça isso com uma mulher', 'não faça isso com uma menina'. E a imprensa não se levantou."

O apresentador do "Poder em Foco" insistiu na pergunta sobre a postura de Bolsonaro, indagando se a declaração sobre a jornalista da Folha de S.Paulo foi apropriada para um presidente da República.

"Eu amo o meu presidente, eu amo e respeito aquele homem. E eu conheço quem é o presidente Jair Bolsonaro. Uma das pessoas mais generosas que eu já vi, de um coração extraordinário, e um homem que respeita mulheres", respondeu Damares.

REAÇÃO

Novamente inquirida, ela afirmou que, "nesse caso, o presidente reagiu".

"O presidente estava reagindo. Veja só, eu não vou dizer para você: o presidente estava certo em atacar uma jornalista. O meu presidente vive sob pressão que a imprensa faz o tempo todo. E a imprensa faz a pressão já esperando dele uma reação" Damares Alves - Ministra da Mulher e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro

O entrevistador questionou mais uma vez se ela considera o tipo de reação adequado. Damares, então, pediu: "Não me coloque contra o meu presidente nessa entrevista".

E emendou: "Não vou me manifestar com relação a essa fala dele. Porque a imprensa se cala quando eu ou outra mulher de direita somos barbaramente atacadas no Brasil. [...] Se você olhar aquela fala do furo, ele fez uma fala reagindo a uma crítica da imprensa naquele momento".