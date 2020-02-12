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Senado

Jornalista é insultada em depoimento na CPMI das Fake News

Ataques foram feitos por ex-funcionário de empresa de marketing digital e pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 18:04
Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário de uma empresa de marketing político, insultou jornalista Crédito: Agência Senado
Um ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacows insultou nesta terça-feira (11) a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo, ao prestar depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News. Hans River do Rio Nascimento disse que a jornalista "queria sair" com ele em troca de informações para uma reportagem.
Ao comentar as acusações, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse não duvidar que a repórter "possa ter se insinuado sexualmente, como disse o senhor Hans, em troca de informações para tentar prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro". Após sua participação na CPMI, o filho do presidente ainda postou suas afirmações no Twitter.

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Em nota divulgada na terça-feira (11), a Folha condenou os ataques à jornalista. "A Folha repudia as mentiras e os insultos direcionados à jornalista Patrícia Campos Mello na chamada CPMI das Fake News. O jornal reagirá publicando documentos que mais uma vez comprovam a correção das reportagens sobre o uso ilegal de disparos de redes sociais durante a campanha de 2018. Causam estupefação, ainda, o Congresso Nacional servir de palco ao baixo nível e as insinuações ultrajantes do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)", afirmou o jornal.
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) também repudiou as "alegações difamatórias" de Eduardo. "É assustador que um agente público use seu canal de comunicação para atacar jornalistas cujas reportagens trazem informações que o desagradam, sobretudo apelando ao machismo e à misoginia", disse a Abraji.

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DISPAROS

O episódio fez com que Patrícia fosse alvo de ofensas machistas nas redes sociais. Em 2018, ela publicou uma série de reportagens sobre a ação de empresas que faziam disparos em massa de mensagens por WhatsApp para influenciar o voto nas eleições presidenciais. A Yacows era uma delas.
No início da sessão da CPMI das Fake News, Hans River também provocou polêmica ao afirmar que o deputado Rui Falcão (PT-SP) o chamou de "favelado" quando o cumprimentou. Falcão disse que se tratava de uma "mentira", reagindo à acusação ao lado de seu correligionário, o senador Humberto Costa (PT-PE). Hans disse mais tarde que teria sido chamado de "periférico". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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