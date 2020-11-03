Crivella diz que Covid matou menos que o esperado e estimula retomada econômica

A peça de dois minutos ao lado de Bolsonaro, que será incluída na campanha de televisão, foi gravada antecipadamente em Brasília e finalizou a transmissão ao vivo no Facebook. No vídeo, presidente e prefeito enfatizam que compartilham valores morais e políticos, de defesa da família e resistência a movimentos considerados de esquerda.

Bolsonaro iniciou sua fala com um apelo para que os cariocas que pensam em não votar nesta eleição à Prefeitura do Rio mudem de ideia e optem por Crivella. O presidente também classificou o prefeito como um conservador, assim como ele, e disse que, na América do Sul, alguns países estão voltando a ser "pintados de vermelho". "Nós não queremos isso em nosso País", disse Bolsonaro.